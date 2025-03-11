"Украина согласилась на предложение о прекращении огня, и теперь мы пойдем к России с этим предложением. Я очень надеюсь, что президент [Владимир] Путин согласится на это предложение и мы сможем закончить эту ужасную войну, в которой каждый день гибнут тысячи украинских и российских солдат", - сказал Трамп.

Он добавил, что со времени последнего визита Владимира Зеленского в Белый дом ситуация значительно изменилась и Украина теперь демонстрирует искреннее желание прекратить войну.

"В отношениях с Украиной достигнут большой прогресс", - отметил Трамп.

"Мы встретимся с российскими представителями либо сегодня, либо завтра. Надеюсь, нам удастся склонить Россию к согласию. Я очень надеюсь, что в ближайшие дни мы увидим полное прекращение огня. Однако если Россия не согласится, мы будем продолжать воевать и давать оружие Украине", - добавил Трамп.

По его мнению, согласие Путина на прекращение огня - это фактически 75% успеха на пути к прекращению конфликта.