Президент США Дональд Трамп озвучил первые комментарии после того, как в Джидде (Саудовская Аравия) завершилась встреча делегаций США и Украины, в ходе которой был принят ряд важных решений, сообщает агентство УНИАН.
"Украина согласилась на предложение о прекращении огня, и теперь мы пойдем к России с этим предложением. Я очень надеюсь, что президент [Владимир] Путин согласится на это предложение и мы сможем закончить эту ужасную войну, в которой каждый день гибнут тысячи украинских и российских солдат", - сказал Трамп.
Он добавил, что со времени последнего визита Владимира Зеленского в Белый дом ситуация значительно изменилась и Украина теперь демонстрирует искреннее желание прекратить войну.
"В отношениях с Украиной достигнут большой прогресс", - отметил Трамп.
"Мы встретимся с российскими представителями либо сегодня, либо завтра. Надеюсь, нам удастся склонить Россию к согласию. Я очень надеюсь, что в ближайшие дни мы увидим полное прекращение огня. Однако если Россия не согласится, мы будем продолжать воевать и давать оружие Украине", - добавил Трамп.
По его мнению, согласие Путина на прекращение огня - это фактически 75% успеха на пути к прекращению конфликта.
По данным зарубежных СМИ, Трамп также заявил, что может поговорить с Путиным уже на этой неделе. Он также сказал, что "может снова пригласить Зеленского в Белый дом".
США уже возобновили поставки оружия в Украину при условии, что оружие и боеприпасы будут использоваться "только в целях защиты", сообщает Clash Report.
Однако следует отметить, что надежды Трампа могут оказаться напрасными, поскольку депутат Государственной думы РФ Виктор Соболев уже заявил, что Россия не согласится ни на какое перемирие, поскольку "это неприемлемо".
"Такой шаг будет означать, что Украина за 30 дней перегруппируется, пополнит запасы оружия и возобновит атаки", - сказал Соболев.
США немедленно отменят приостановку обмена разведданными и возобновят военную помощь Украине, говорится в совместном заявлении по итогам встречи в Джидде.
Киев выразил готовность принять предложение США о немедленном введении 30-дневного прекращения огня, которое может быть продлено по взаимному согласию сторон. Прекращение огня может быть начато только одновременно с Российской Федерацией, говорится в заявлении.
Как сказал госсекретарь США Марко Рубио, мяч в вопросе прекращения огня теперь на стороне России.
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