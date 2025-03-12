Мелбарде: введение программы Skola 2030 было спланировано не до конца

Она сказала, что предыдущий министр Анда Чакша оставила после себя очень широкое поле деятельности, начато много реформ, которые нельзя бросать на полпути. Реформы нужно оценить и довести до конца, обращая внимание на необходимые вещи, сказала министр.

Важно понять, что произойдет с системой финансирования школ. В прошлом году министерство предложило совершенно новую систему - "Программа в школе". Сейчас Мелбарде "тщательно изучает" суть этой реформы.

"Основная установка правильная, потому что впервые сказано, сколько стоит качественное образование для каждого ребенка. Есть детали, которые еще предстоит обсудить", - сказала она. Мелбарде хочет понять, все ли было сделано для реорганизации школьной сети, поскольку новая модель становится дороже из-за большого количества маленьких школ.

Еще один приоритет Мелбарде касается методической работы в школах. "Справедливости ради следует сказать, что меры по реализации Skola 2030 не были до конца спланированы", - сказала она. Школам не хватает основных вещей - методических материалов, учебников.

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