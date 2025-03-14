Шехурина о известной сестре и разводе: "Не хочу больше себя обманывать"

"Иногда, к сожалению или к счастью, чтобы что-то понять, нужно идти от обратного", - заявила в передаче TVNET+ "В чем фишка?" IT-предприниматель Мишель Шехурина. В интервью она рассказала о своих взаимоотношениях с известной сестрой Катей Шехуриной, а также поделилась подробностями скандального развода с супругом, который старше ее на 27 лет.