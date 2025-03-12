Не слишком ли поздно Рига готовится помогать бизнесу?

Рижская дума выделила на ближайшие три года по 200 тысяч евро в год, чтобы новый бизнес мог найти себе место в историческом центре. В среднем на одного предпринимателя выходит от 5 до 10 тысяч евро. Но бизнесмены считают, что это решение опоздало.

"Изменились покупательские привычки людей, доступность среды... Здесь стоит сказать и о сотрудничестве с Рижской думой - как медленно разрабатываются различные нормативные акты, документы по развитию и планированию", - сказала заместитель председателя Рижского общества предпринимателей Эдите Алксне.

Также предприниматели говорят о том, что предлагаемая поддержка не слишком большая.

"Если я хочу 5 тысяч, интенсивность поддержки составляет 90%, то есть на самом деле это 4,5 тысячи. Что я могу на них сделать? Да, я, наверное, могу повесить вывеску, может, какую-нибудь документацию по ремонту... Мы прекрасно знаем, сколько сейчас стоит сделать ремонт", - добавила Алксне.

В Латвийской ассоциации по сделкам с недвижимостью также говорят, что таким образом дума не достигнет своих целей.

"Сейчас в программе заложено 200 тысяч евро для новых предпринимателей. В то же время этот небольшой предприниматель с его большой инициативой придет и тут же откроет кафе, и никто не придет есть в это кафе! Человек не пойдет тратить деньги. И думать об этих искусственных инструментах, как заполнить... Не надо думать. Подумайте, как было бы здорово человеку здесь жить, рынок сам заполнит свободные площади", - сказал председатель правления LANĪDA Айгар Шмитс.

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