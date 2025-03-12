Вчера, 11 марта, должностные лица Латгальского регионального управления Госполиции получили информацию о том, что в Прейльском крае, в Вецваркавской волости, со двора одного из домов угнали автомобиль Volkswagen Caravelle.
Видео ⟩ Полицейский под Прейли в нерабочее время задержал автомобильного вора
11 марта 2025 года должностные лица Северо-Латгальского участка Латгальского регионального управления Госполиции начали уголовный процесс по факту угона автомобиля Volkswagen Caravelle в Прейльском крае. Известно, что владелец оставил ключи в автомобиле.
Днем того же дня в Аугшдаугавском крае, в Ликсненской волости должностное лицо Бюро полиции порядка Латгальского региона Госполиции не выполняя служебных обязанностей, во время движения на своем частном автомобиле заметило вышеупомянутое транспортное средство. Правоохранитель, несмотря на то, что время работы уже закончилось, сразу же начал следить за автомобилем, сообщив также в отдел по управлению ресурсами и кризисом Бюро полиции порядка, чтобы вызвать подкрепление.
Правоохранитель следил за автомобильным вором до тех пор, пока тот не решил зайти во двор одного из частных домов в волости Ницгалес Аугшдаугавского края, в результате чего должностному лицу удалось своими силами задержать мужчину 1982 г.р. Через некоторое время на место происшествия также прибыл наряд полиции, и мужчина был доставлен на место кратковременного задержания.
Против мужчины начат уголовный процесс по части третьей статьи 175 Уголовного закона, а именно по факту кражи, совершенной при проникновении в транспортное средство, квартиру или другое помещение, а также по факту кражи транспортного средства. Предусмотрено наказание лишением свободы на срок до пяти лет, или кратковременным лишением свободы, или надзором пробации, или общественными работами, или штрафом с конфискацией имущества или без таковой.
Госполиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не будет доказана в установленном законом порядке.
Чтобы обезопасить свое транспортное средство от воров, Госполиция призывает владельцев транспортных средств соблюдать некоторые советы - транспортное средство всегда нужно ставить в безопасное место, нельзя оставлять машину в отдаленных и сомнительных местах, так как это усиливает возможность того, что вор тихо, никем не замеченный, может получить доступ к машине, всегда автомобиль нужно запирать, в том числе во дворе частного дома, гараже или охраняемой автостоянке, а также не стоит оставлять в машине ключи и важные документы.
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