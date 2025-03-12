Видео Полицейский под Прейли в нерабочее время задержал автомобильного вора

11 марта 2025 года должностные лица Северо-Латгальского участка Латгальского регионального управления Госполиции начали уголовный процесс по факту угона автомобиля Volkswagen Caravelle в Прейльском крае. Известно, что владелец оставил ключи в автомобиле.

Днем того же дня в Аугшдаугавском крае, в Ликсненской волости должностное лицо Бюро полиции порядка Латгальского региона Госполиции не выполняя служебных обязанностей, во время движения на своем частном автомобиле заметило вышеупомянутое транспортное средство. Правоохранитель, несмотря на то, что время работы уже закончилось, сразу же начал следить за автомобилем, сообщив также в отдел по управлению ресурсами и кризисом Бюро полиции порядка, чтобы вызвать подкрепление.

Правоохранитель следил за автомобильным вором до тех пор, пока тот не решил зайти во двор одного из частных домов в волости Ницгалес Аугшдаугавского края, в результате чего должностному лицу удалось своими силами задержать мужчину 1982 г.р. Через некоторое время на место происшествия также прибыл наряд полиции, и мужчина был доставлен на место кратковременного задержания.