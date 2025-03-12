Ср, 12.03.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
ПОДПИШИСЬ
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи

Фото Финская лыжница упала в обморок сразу после финиша на чемпионате мира

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Ясми Йоэнсуу потеряла сознание сразу после финиша.
Ясми Йоэнсуу потеряла сознание сразу после финиша. Фото: Markku Ulander/LEHTIKUVA/SIPA

Финская лыжница Ясми Йоэнсуу на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходил на прошлой неделе в норвежском Тронхейме, потеряла сознание сразу после финиша, сообщает Rus.Postimees.

Инцидент произошел во время командного спринта классическим стилем среди женщин. Победу одержали шведки Майя Далквист и Йонна Сундлинг. Сборная Финляндии, претендовавшая на медаль, в итоге заняла четвертое место.

Йоэнсуу выложилась по полной, но финишный рывок швейцарской спортсменки Надин Фендрих оказался сильнее - она обошла финку и принесла своей команде бронзу. В итоге Йоэнсуу не хватило пяти секунд до пьедестала.

После финиша финская лыжница упала на снег и осталась лежать. К ней тут же подбежала напарница по команде Кертту Нисканен и позвала на помощь медиков. Как сообщает издание Ilta-Sanomat, по словам тренера сборной Финляндии Вилле Маунуксела, Йоэнсуу потеряла сознание.

"После финиша у Ясми потемнело в глазах, и некоторое время она не могла ни говорить, ни реагировать. Врач был рядом. Ее отвели в отдельное помещение и провели обследование. Согласно последней информации, поводов для беспокойства нет", - прокомментировал Маунуксела. По его словам, после оказания медицинской помощи Йоэнсуу вернулась на стадион.

Медики уводят Ясми Йоэнсуу на осмотр
Медики уводят Ясми Йоэнсуу на осмотр Фото: KAI PFAFFENBACH

"Очевидно, она максимально выложилась и находилась под большим давлением, из-за чего организм среагировал нестандартно. Конечно, всегда страшно, когда спортсмен не может нормально говорить и реагировать. Но на данный момент прогноз довольно хороший - она сможет продолжить выступления на чемпионате мира", - резюмировал Маунуксела.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Наверх