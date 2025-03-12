Фото Финская лыжница упала в обморок сразу после финиша на чемпионате мира

Инцидент произошел во время командного спринта классическим стилем среди женщин. Победу одержали шведки Майя Далквист и Йонна Сундлинг. Сборная Финляндии, претендовавшая на медаль, в итоге заняла четвертое место.

Йоэнсуу выложилась по полной, но финишный рывок швейцарской спортсменки Надин Фендрих оказался сильнее - она обошла финку и принесла своей команде бронзу. В итоге Йоэнсуу не хватило пяти секунд до пьедестала.

После финиша финская лыжница упала на снег и осталась лежать. К ней тут же подбежала напарница по команде Кертту Нисканен и позвала на помощь медиков. Как сообщает издание Ilta-Sanomat, по словам тренера сборной Финляндии Вилле Маунуксела, Йоэнсуу потеряла сознание.

"После финиша у Ясми потемнело в глазах, и некоторое время она не могла ни говорить, ни реагировать. Врач был рядом. Ее отвели в отдельное помещение и провели обследование. Согласно последней информации, поводов для беспокойства нет", - прокомментировал Маунуксела. По его словам, после оказания медицинской помощи Йоэнсуу вернулась на стадион.

Медики уводят Ясми Йоэнсуу на осмотр Фото: KAI PFAFFENBACH

"Очевидно, она максимально выложилась и находилась под большим давлением, из-за чего организм среагировал нестандартно. Конечно, всегда страшно, когда спортсмен не может нормально говорить и реагировать. Но на данный момент прогноз довольно хороший - она сможет продолжить выступления на чемпионате мира", - резюмировал Маунуксела.

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