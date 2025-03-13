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Руководство школ имидж волнует больше, чем благополучие детей? Как в Эстонии процветает травля

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В случае физического насилия надо обязательно обращаться в ЭМО и фиксировать побои. Затем писать заявление в полицию.
В случае физического насилия надо обязательно обращаться в ЭМО и фиксировать побои. Затем писать заявление в полицию. Фото: Ants Liigus/Pärnu Postimees

Педагог, психолог и дефектолог Элеонора Логинова уже не первый год ведет активную деятельность по борьбе с травлей в школах. Но, по ее словам, нынешняя система скорее направлена на защиту репутации школ, чем на помощь жертвам, сообщает Rus.Postimees.

"Тема буллинга меня заинтересовала лет 12 назад, а может, и больше, когда в одной из школ, в которой я преподавала, я стала замечать, что некоторых детей класс не только не принимает, но происходит и их коллективная травля, - рассказывает Логинова. - Я наблюдала, как учителя или вообще игнорируют эту проблему, или реагируют в духе "сам виноват" или "сами разберутся". А я не хотела стоять в стороне и ничего не делать".

Логинова прошла обучение в рамках программ KiVA (программа по предотвращению и уменьшению травли в школах от НКО "Школа без насилия") и "Освободимся от травли!" (Kiusamisest vabaks!). Она также написала две магистерские работы на тему травли в школах и неоднократно помогала детям, которые стали жертвами травли как в Таллинне, так и за его пределами.

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