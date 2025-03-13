Руководство школ имидж волнует больше, чем благополучие детей? Как в Эстонии процветает травля

"Тема буллинга меня заинтересовала лет 12 назад, а может, и больше, когда в одной из школ, в которой я преподавала, я стала замечать, что некоторых детей класс не только не принимает, но происходит и их коллективная травля, - рассказывает Логинова. - Я наблюдала, как учителя или вообще игнорируют эту проблему, или реагируют в духе "сам виноват" или "сами разберутся". А я не хотела стоять в стороне и ничего не делать".