В нескольких регионах РФ вспыхнули пожары после ударов украинских дронов

В свою очередь, утром в четверг, 13 марта, власти РФ заявили, что в результате атаки дронов пожар возник и на одном из заводов в Калужской области.

Исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что обломки дрона вызвали пожар на территории промышленного объекта в поселке Калинине Шолоховского района.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в результате удара дронов загорелся один из инфраструктурных объектов. Местные жители сообщают, что атаке подверглась газовая инфраструктура области.

Жители Калужской области сообщают, что атакован был Калужский завод газобетона.

Министерство обороны России утверждает, что в ночь на четверг было сбито 77 украинских дронов. Как обычно, ведомство не предоставляет никакой информации о попаданиях беспилотников и нанесенных ими разрушениях.

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