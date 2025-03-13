В минувшие выходные столица Латвии вновь стала ареной для ярких спортивных сражений - Рига приняла самых смелых и талантливых девушек Европы и Азии на международном турнире по боксу 6th Riga Ladies Boxing Cup 2025.
8 марта в Риге прошёл международный турнир по боксу среди женщин
Турнир, организованный боксёрским клубом IN-FIGHT (Рига) в Рижской средней школе Тейка, собрал сильнейших спортсменок, готовых доказать своё мастерство на ринге.
Дата проведения была выбрана неслучайно - организаторы ежегодно стараются приурочить один из дней турнира к 8 марта, Международному женскому дню. Это символично, ведь турнир посвящён исключительно женскому боксу, подчеркивая силу, решительность и мастерство спортсменок со всего мира.
В этом году турнир объединил 106 участниц из 14 стран, которые сражались в 4 возрастных и 25 весовых категориях. Среди них - возвращение сборной Казахстана, которая после долгого перерыва снова вышла на рижский ринг, привезя 11 спортсменок. Однако абсолютный рекорд по числу участниц принадлежит Польше - 26 боксёров защищали честь своей страны.
Латвия была представлена 8 спортсменками, но, к сожалению, ни одной из них не удалось завоевать золото в этот раз.
Итоги и победители
В общекомандном зачёте по количеству медалей призовые места распределились следующим образом:
- 1-е место - Польша (22 медали)
- 2-е место - Казахстан (9 медалей)
- 3-е место - Украина (8 медалей)
Кроме того, по традиции были вручены специальные кубки лучшим спортсменкам в каждой возрастной категории:
- Лучшая среди школьниц: Agnieszka Paprocka (Польша, 70 кг)
- Лучшая среди юниоров: Ayaulym Ospanova (Казахстан, 63 кг)
- Лучшая среди молодёжи: Jelizaveta Jakimova (Литва, 54 кг)
- Лучшая среди элиты: Laura Akram (Англия, 57 кг)
Турнир получил множество положительных отзывов от тренеров, судей и участников. Представители команд отметили высокий уровень организации, профессиональный подход и соответствие стандартам европейских турниров.
6th Riga Ladies Boxing Cup 2025 вновь доказал, что женский бокс - это сила, техника и бескомпромиссная борьба. Организаторы благодарят всех спортсменок, тренеров и болельщиков за участие и поддержку и уже начинают подготовку к следующему турниру, который пройдет в 2026 году.
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