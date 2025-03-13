8 марта в Риге прошёл международный турнир по боксу среди женщин

Турнир, организованный боксёрским клубом IN-FIGHT (Рига) в Рижской средней школе Тейка, собрал сильнейших спортсменок, готовых доказать своё мастерство на ринге.

Дата проведения была выбрана неслучайно - организаторы ежегодно стараются приурочить один из дней турнира к 8 марта, Международному женскому дню. Это символично, ведь турнир посвящён исключительно женскому боксу, подчеркивая силу, решительность и мастерство спортсменок со всего мира.

В этом году турнир объединил 106 участниц из 14 стран, которые сражались в 4 возрастных и 25 весовых категориях. Среди них - возвращение сборной Казахстана, которая после долгого перерыва снова вышла на рижский ринг, привезя 11 спортсменок. Однако абсолютный рекорд по числу участниц принадлежит Польше - 26 боксёров защищали честь своей страны.

Латвия была представлена 8 спортсменками, но, к сожалению, ни одной из них не удалось завоевать золото в этот раз.

Итоги и победители

В общекомандном зачёте по количеству медалей призовые места распределились следующим образом:

1-е место - Польша (22 медали)

2-е место - Казахстан (9 медалей)

3-е место - Украина (8 медалей)