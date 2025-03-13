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Сын Трампа вложил огромные суммы в спорный спортивный проект

Перевод: rus.tvnet.lv
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Дональд Трамп-младший и его девушка Беттина Андерсон.
Дональд Трамп-младший и его девушка Беттина Андерсон. Фото: AP/Scanpix

Дональд Трамп-младший, сын президента США Дональда Трампа, вложил значительные средства в спортивное мероприятие, организаторы которого хотят радикально изменить будущее спорта.

Американская инвестиционная компания 1789 Capital, акционером которой является Трамп-младший, вложила миллионы в Enhanced Games. Идея конкурса — побудить спортсменов расширить границы человеческих возможностей, используя вещества, запрещенные в традиционных видах спорта. На соревнованиях не проводится допинг-контроль.

"Улучшенные игры" позиционирует себя как альтернативу олимпийскому движению, утверждая, что Международный олимпийский комитет (МОК), который организует Олимпийские игры, устарел, коррумпирован и несправедлив по отношению к спортсменам...

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