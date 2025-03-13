Дональд Трамп-младший, сын президента США Дональда Трампа, вложил значительные средства в спортивное мероприятие, организаторы которого хотят радикально изменить будущее спорта.
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Сын Трампа вложил огромные суммы в спорный спортивный проект
Американская инвестиционная компания 1789 Capital, акционером которой является Трамп-младший, вложила миллионы в Enhanced Games. Идея конкурса — побудить спортсменов расширить границы человеческих возможностей, используя вещества, запрещенные в традиционных видах спорта. На соревнованиях не проводится допинг-контроль.