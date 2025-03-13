Сотрудникам Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) будет разрешено использовать специальные средства защиты (гелевые баллончики), чтобы отражать во время вызовов нападения пациентов или их родственников, сообщает Diena.
Медикам NMPD разрешили использовать баллончики для самозащиты
В таких случаях сотрудникам скорой помощи также будет разрешено записывать происходящее на видео с помощью индивидуальной нательной камеры.
Раньше закон не позволял сотрудникам NMPD использовать подобные средства, а теперь Минздрав разработал законопроект, который разрешит их применение и обеспечит финансирование для их приобретения.
В повседневной работе сотрудникам скорой помощи нередко приходится иметь дело с агрессивными, нетрезвыми или находящимися под воздействием одурманивающих веществ пациентами и их родственниками. Такие ситуации представляют опасность для медиков, кроме того, им сложно оказать помощь пациенту.
Проведенный в 2023 году NMPD опрос показал, что такие случаи происходят достаточно часто - из 84 сотрудников бригад 70 сталкивались с агрессией со стороны пациентов или их родственников, причем не только вербальной (обзывательствами и угрозами расправы), но и физической, когда пациенты нападали с кулаками, царапались, запирали медиков в помещении, портили имущество. Согласно статистике, в 2022 году было зафиксировано 10 случаев нападения на сотрудников NMPD, а в 2023 году - уже 20.
В эту статистику не входят случаи, когда пострадавших не было, но ситуация была очень опасной. Фактически каждый день в скорую помощь поступает вызов, когда необходимо присутствие полиции. Хотя сотрудничество с полицией налажено, возможности полицейских ограничены, и они не всегда могут быстро отреагировать.
Если сотрудники бригады скорой помощи, почувствовав угрозу во время вызова, смогут предупреждать о возможности использования специальных средств, в некоторых случаях это, возможно, удержит агрессивного пациента или его родственников от нападения. В свою очередь запись на камеру будет служить доказательством нападения и угроз.
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