Медикам NMPD разрешили использовать баллончики для самозащиты

В таких случаях сотрудникам скорой помощи также будет разрешено записывать происходящее на видео с помощью индивидуальной нательной камеры.

Раньше закон не позволял сотрудникам NMPD использовать подобные средства, а теперь Минздрав разработал законопроект, который разрешит их применение и обеспечит финансирование для их приобретения.

В повседневной работе сотрудникам скорой помощи нередко приходится иметь дело с агрессивными, нетрезвыми или находящимися под воздействием одурманивающих веществ пациентами и их родственниками. Такие ситуации представляют опасность для медиков, кроме того, им сложно оказать помощь пациенту.

Проведенный в 2023 году NMPD опрос показал, что такие случаи происходят достаточно часто - из 84 сотрудников бригад 70 сталкивались с агрессией со стороны пациентов или их родственников, причем не только вербальной (обзывательствами и угрозами расправы), но и физической, когда пациенты нападали с кулаками, царапались, запирали медиков в помещении, портили имущество. Согласно статистике, в 2022 году было зафиксировано 10 случаев нападения на сотрудников NMPD, а в 2023 году - уже 20.

В эту статистику не входят случаи, когда пострадавших не было, но ситуация была очень опасной. Фактически каждый день в скорую помощь поступает вызов, когда необходимо присутствие полиции. Хотя сотрудничество с полицией налажено, возможности полицейских ограничены, и они не всегда могут быстро отреагировать.

Если сотрудники бригады скорой помощи, почувствовав угрозу во время вызова, смогут предупреждать о возможности использования специальных средств, в некоторых случаях это, возможно, удержит агрессивного пациента или его родственников от нападения. В свою очередь запись на камеру будет служить доказательством нападения и угроз.

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