Россия отрабатывает захват чужой территории всего в сорока километрах от Эстонии

Десантники псковской воздушно-десантной дивизии ВС РФ провели тренировки с выброской техники и военных из грузовых самолетов. Одновременно в Ленинградской области российская армия готовится к прохождению минных полей и ликвидации химического заражения территорий, передает Rus.Postimees.
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Военнослужащие ВДВ России провели десантирование грузов и прыжки из самолетов Ил-76 в Псковской области, сообщает Минобороны России.