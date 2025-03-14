Россия отрабатывает захват чужой территории всего в сорока километрах от Эстонии

Военнослужащие ВДВ России провели десантирование грузов и прыжки из самолетов Ил-76 в Псковской области, сообщает Минобороны России.

"В рамках занятий по подготовке офицеров воздушно-десантной службы ВДВ проведено десантирование девяти грузов на платформе П-7 и сопровождающих расчетов военнослужащих 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии вслед за грузами на площадку приземления "Кислово" в Псковской области", - в среду 12 марта цитируют российские государственные СМИ сообщение военных.