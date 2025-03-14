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Россия отрабатывает захват чужой территории всего в сорока километрах от Эстонии

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Десантники ВС РФ грузятся в самолет ИЛ-76.
Десантники ВС РФ грузятся в самолет ИЛ-76. Фото: сайт Минобороны РФ

Десантники псковской воздушно-десантной дивизии ВС РФ провели тренировки с выброской техники и военных из грузовых самолетов. Одновременно в Ленинградской области российская армия готовится к прохождению минных полей и ликвидации химического заражения территорий, передает Rus.Postimees.

Военнослужащие ВДВ России провели десантирование грузов и прыжки из самолетов Ил-76 в Псковской области, сообщает Минобороны России.

"В рамках занятий по подготовке офицеров воздушно-десантной службы ВДВ проведено десантирование девяти грузов на платформе П-7 и сопровождающих расчетов военнослужащих 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии вслед за грузами на площадку приземления "Кислово" в Псковской области", - в среду 12 марта цитируют российские государственные СМИ сообщение военных.

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