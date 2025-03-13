Главный тренер сборной Латвии по футболу итальянец Паоло Николато отобрал игроков для мартовского сбора, где нашей национальной команде предстоит провести выездные матчи отборочного цикла чемпионата мира по футболу (ЧМ) 2026 года против Андорры (21 марта) и Англии (24 марта), сообщает Латвийская федерация футбола (LFF).
Объявлен состав сборной Латвии на исторический матч против Англии
По данным LFF, игра на легендарном стадионе "Уэмбли" (вместимость 90 000 зрителей) наверняка станет самым посещаемым матчем в истории латвийского спорта.
В воскресенье команда отправится в Испанию, где будет тренироваться до 20 марта. Наша национальная сборная прибудет в Андорру за день до матча, а 22 марта отправится в Лондон.
В мартовский лагерь приглашены 24 футболиста. Из-за травм в составе команды отсутствуют нападающий Робертс Улдрикис и капитан команды Кристерс Тоберс. Защитник Никс Слиде впервые вызван в национальную сборную.
Сборная Латвии сыграет в одной группе с Андоррой, Албанией, Сербией и Англией в отборочном турнире чемпионата мира по футболу FIFA 2026. Последние две команды - это национальные команды, с которыми сборная Латвии не играла ни разу с момента восстановления независимости.
Первые домашние матчи в этом году пройдут в июне. Сначала 7 июня стадион "Сконто" в Риге примет в товарищеском матче сборную Азербайджана под руководством чемпиона Европы Фернанду Сантуша, а 10 июня в рамках отборочных матчей чемпионата мира на стадион "Сконто" приедет участник "Евро-2024" Албания.
6 сентября этого года сборная Сербии посетит Ригу, а в октябре Латвия проведет два домашних матча на стадионе "Даугава" в Риге против Андорры и Англии.
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