Объявлен состав сборной Латвии на исторический матч против Англии

По данным LFF, игра на легендарном стадионе "Уэмбли" (вместимость 90 000 зрителей) наверняка станет самым посещаемым матчем в истории латвийского спорта.

В воскресенье команда отправится в Испанию, где будет тренироваться до 20 марта. Наша национальная сборная прибудет в Андорру за день до матча, а 22 марта отправится в Лондон.

В мартовский лагерь приглашены 24 футболиста. Из-за травм в составе команды отсутствуют нападающий Робертс Улдрикис и капитан команды Кристерс Тоберс. Защитник Никс Слиде впервые вызван в национальную сборную.

Сборная Латвии сыграет в одной группе с Андоррой, Албанией, Сербией и Англией в отборочном турнире чемпионата мира по футболу FIFA 2026. Последние две команды - это национальные команды, с которыми сборная Латвии не играла ни разу с момента восстановления независимости.

Первые домашние матчи в этом году пройдут в июне. Сначала 7 июня стадион "Сконто" в Риге примет в товарищеском матче сборную Азербайджана под руководством чемпиона Европы Фернанду Сантуша, а 10 июня в рамках отборочных матчей чемпионата мира на стадион "Сконто" приедет участник "Евро-2024" Албания.

6 сентября этого года сборная Сербии посетит Ригу, а в октябре Латвия проведет два домашних матча на стадионе "Даугава" в Риге против Андорры и Англии.

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