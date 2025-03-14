Почему протекает новый мост Rail Baltica на Центральном рынке? Компания объясняет

Портал LSM+ обратился к строительной компании Bererix с вопросом - почему новый мост протекает.

Строительная компания Bererix объяснила, что работы по изоляции и водоотведению на остановке можно будет выполнить только на следующем этапе строительства.

"Мы приносим извинения жителям за причиненные неудобства и призываем отнестись к данной ситуации с пониманием. Полноценные работы по изоляции и водоотведению на этом участке могут быть выполнены только на следующем этапе строительства.

Строительство изначально планировалось как непрерывный процесс, при котором такая ситуация могла бы возникнуть лишь на короткий срок. Однако из-за отсутствия финансирования выполнение этих работ было приостановлено.

В настоящее время ведутся переговоры о завершении данного этапа. Как только изменения в контракте будут подписаны, работы возобновятся", - ответили в строительной компании Bererix.

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