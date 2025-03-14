ФОТО Зрители и профессионалы от кино собрались на премьере фильма "Вечно молодые"

Режиссер Армандс Зачс дает более широкий взгляд на сюжет фильма: "Фильм начинается с музыкального фестиваля - пока большинство друзей веселятся, двое из них находятся в родильном доме. Утром они получают фотографию новорожденного, после чего что-то щелкает в их головах и возникают разные вопросы. Должны ли мы теперь стать взрослыми? Что-то изменилось? Большинству двадцатилетних очень трудно стать "взрослыми".