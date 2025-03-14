В Лиепае за поджог шести автомобилей арестован мужчина

В минувшие выходные в полицию поступила информация о пожаре на улице Спикеру, в результате которого пострадали шесть автомобилей разных марок.

Сотрудники Курземского регионального управления полиции возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога.

На следующий день, 10 марта, был задержан подозреваемый - мужчина 2000 года рождения. Он признал свою вину и выразил раскаяние.

Выяснилось, что у задержанного ранее был конфликт с владельцем одной из сгоревших машин. В ходе конфликта он уже наносил пострадавшему телесные повреждения.

Позже, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он пришел к нему, чтобы поговорить, но пострадавший отказался от встречи.

В ответ на это мужчина поджег его автомобиль, а пламя перекинулось на другие машины. В результате пять автомобилей сгорели полностью, а у одной машины обгорела передняя фара.

12 марта суд принял решение заключить задержанного под стражу. Расследование продолжается.

Согласно Уголовному закону, за умышленное уничтожение имущества путем поджога грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с возможным дополнительным надзором пробации сроком до трех лет или без него.

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