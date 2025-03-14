Деменция в Латвии: болезнь молодеет, а очередь в пансионаты растет

"Под воздействием деменции человек может даже забыть об элементарных потребностях", - отмечает она.

"Каждый час мы напоминаем пациентам, не хотят ли они в туалет. Также мы не можем просто спросить, голоден ли человек. Еду нужно поставить перед ним, сказать: вот еда, попробуй ложечку. Многие осознают, что хотят есть, только когда ощущают вкус пищи. Это большая работа - постоянно спрашивать и напоминать", - объясняет специалист.

Деменция стремительно распространяется и поражает даже молодых

Число пациентов с деменцией растет не только в Латвии, но и во всем мире. Это связано с тем, что люди живут дольше, а значит, у болезни больше шансов проявиться. Однако деменцией страдают не только пожилые - она встречается и у более молодых людей.

"У деменции сотни причин, но чаще всего речь идет о болезни Альцгеймера - она становится причиной примерно 80% всех случаев деменции. К тому же болезнь может начаться уже в 40 лет, а не только после 65. Это генетическая проблема, для которой пока нет эффективного решения", - отмечает психиатр Марис Таубе.

Существует распространенный миф, в который верят даже некоторые медики, что пациентам с деменцией невозможно помочь. Однако психиатр подчеркивает: есть медикаменты, которые замедляют течение болезни, позволяя человеку оставаться самостоятельным еще долгие годы.

Однако существует и другая проблема – люди отказываются признавать болезнь.