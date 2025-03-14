Число пациентов с деменцией в Латвии стремительно растет, и все чаще болезнь поражает людей молодого возраста. За последние годы количество таких пациентов в социальных центрах увеличилось на 10%, а ожидание места в пансионате занимает около года, сообщает TV3 Ziņas.
Деменция в Латвии: болезнь молодеет, а очередь в пансионаты растет
Деменция чаще всего начинается незаметно, постепенно. Человеку становится сложно запоминать даже недавние события, например, что он ел на обед. Именно ухудшение памяти является главным симптомом заболевания.
В социальных центрах Риги за последние годы значительно увеличилось число пациентов с деменцией. Эти люди испытывают трудности с мышлением, планированием и организацией повседневной жизни, а их память постепенно искажается.
В центре социальной опеки "Межциемс" журналисты встретили Эгона, который пришёл навестить свою маму.
"Сначала я заметил, что мама стала забывать. Она помнит давние события, но с недавними у нее уже возникают сложности", - рассказал он о течении болезни у своей матери.
В центре "Межциемс" проживает 200 пожилых людей, из которых 90 страдают деменцией. Заместитель директора учреждения отмечает, что заболевание может иметь разную степень тяжести, но всем пациентам требуется особый уход.
В новом отделении особые меры безопасности
В центре недавно отремонтировали новое отделение для пациентов с деменцией. Особое внимание уделено вопросам безопасности. Заместитель директора социального центра "Межциемс" Анете Грицайчука-Пуриня поясняет, что в учреждении установлены специальные двери с чип-картами, которые не позволяют пациентам бесконтрольно покидать здание.
"Под воздействием деменции человек может даже забыть об элементарных потребностях", - отмечает она.
"Каждый час мы напоминаем пациентам, не хотят ли они в туалет. Также мы не можем просто спросить, голоден ли человек. Еду нужно поставить перед ним, сказать: вот еда, попробуй ложечку. Многие осознают, что хотят есть, только когда ощущают вкус пищи. Это большая работа - постоянно спрашивать и напоминать", - объясняет специалист.
Деменция стремительно распространяется и поражает даже молодых
Число пациентов с деменцией растет не только в Латвии, но и во всем мире. Это связано с тем, что люди живут дольше, а значит, у болезни больше шансов проявиться. Однако деменцией страдают не только пожилые - она встречается и у более молодых людей.
"У деменции сотни причин, но чаще всего речь идет о болезни Альцгеймера - она становится причиной примерно 80% всех случаев деменции. К тому же болезнь может начаться уже в 40 лет, а не только после 65. Это генетическая проблема, для которой пока нет эффективного решения", - отмечает психиатр Марис Таубе.
Существует распространенный миф, в который верят даже некоторые медики, что пациентам с деменцией невозможно помочь. Однако психиатр подчеркивает: есть медикаменты, которые замедляют течение болезни, позволяя человеку оставаться самостоятельным еще долгие годы.
Однако существует и другая проблема – люди отказываются признавать болезнь.
"На ранних стадиях человек замечает, что с ним что-то не так, но не хочет это признавать. Он пытается скрыть симптомы от близких, придумывает оправдания, шутит на эту тему или злится, если его об этом спрашивают. Очень важно заметить изменения как можно раньше, но это непросто - люди скорее будут это скрывать" - объясняет врач.
Число больных в Латвии выше официальной статистики
В Латвии официально зарегистрировано почти 9 000 человек, страдающих деменцией. Однако реальное число пациентов гораздо выше - по оценкам специалистов, как минимум половина случаев остается невыявленной.
Число пациентов не только растет, но и увеличивается количество молодых людей, страдающих этим заболеванием. Таким людям становится опасно жить в одиночестве, но очередь в социальные центры очень длинная.
Врачи обеспокоены тем, что деменция слишком поздно диагностируется, что приводит к ее стремительному прогрессированию. В результате человек уже не способен сам о себе заботиться.
Сотрудники социальных центров также говорят о серьёзности проблемы - за последние годы количество пациентов с деменцией увеличилось на 10%, а ожидание места в пансионате занимает около года.
Видео: Сюжет TV3 Ziņas
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!