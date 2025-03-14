ЕС продлил санкции против Фридмана, Авена и Мазепина

Как сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел Латвии (МИД), в пятницу, 14 марта, в Брюсселе на уровне послов стран ЕС была достигнута договоренность о продлении санкций, связанных с территориальной целостностью Украины.

МИД подчеркивает, что переговоры проходят в закрытом формате, поэтому до их завершения комментарии по конкретным деталям или позициям отдельных стран, имеющим гриф секретности, не предоставляются.

Санкции ЕС продлены на шесть месяцев - до 15 сентября. В министерстве поясняют, что процесс принятия таких решений сложен, поскольку утверждение санкций на уровне ЕС требует единогласного согласия всех стран-членов.

Активы Фридмана были арестованы в ЕС в 2022 году, и ему запрещен въезд в ЕС.

Авен является гражданином Латвии, владеет недвижимостью в Латвии. Он был включен в санкционный список ЕС как один из приближенных к Путину олигархов. Авен и Фридман предпринимали различные усилия, чтобы добиться отмены западных санкций против России.

В феврале 2025 года СМИ сообщили, что Фридман и Авен продали свои доли в российском "Альфа-банке" своему партнеру Андрею Косогову в 2024 году.

Фридман и Авен также продали доли в страховой компании "АльфаСтрахование".

Именно доля Авена в одном из крупнейших российских коммерческих банков привела к его включению в санкционный список ЕС.

Авен и Фридман находятся под санкциями не только ЕС, но и США, Великобритании и других стран.

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