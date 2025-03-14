Рэшфорд, Кейн и Беллингем - в составе Англии на матч против Латвии

Футболисты сборной Англии начнут отборочный турнир чемпионата мира 21 марта, приняв на своем поле Албанию, а 24 марта стадион "Уэмбли" в Лондоне посетит сборная Латвии.

Рэшфорд не попал в состав сборной Англии на чемпионат Европы прошлым летом, но новый тренер сборной Томас Тухель остался доволен его игрой за "Астон Виллу" в этом сезоне, поэтому нападающий получил вызов в сборную.

В свою очередь, защитники Дэн Берн и Майлз Льюис-Скелли впервые вызваны в сборную Англии. Также в сборной еще не дебютировали вратарь Джеймс Траффорд и защитник Джарелл Куанса.

Заявка сборной Англии:

Вратари: Дин Хендерсон ("Кристал Пэлас"), Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Аарон Рамсдейл ("Саутгемптон"), Джеймс Траффорд ("Бернли").

Защитники: Дэн Берн, Тино Ливраменто (оба - "Ньюкасл"), Леви Колвилл, Рис Джеймс (оба - "Челси"), Марк Гехи ("Кристал Пэлас"), Эзри Конса ("Астон Вилла"), Майлз Льюис-Скелли ("Арсенал"), Джарелл Куанса ("Ливерпуль"), Кайл Уокер ("Милан").

Полузащитники: Джуд Беллингем ("Реал"), Эберечи Эзе ("Кристал Пэлас"), Джордан Хендерсон ("Аякс"), Кертис Джонс ("Ливерпуль"), Коул Палмер ("Челси"), Деклан Райс ("Арсенал"), Морган Роджерс ("Астон Вилла").

Нападающие: Джаррод Боуэн ("Вест Хэм"), Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Энтони Гордон ("Ньюкасл"), Гарри Кейн ("Бавария"), Маркус Рэшфорд ("Астон Вилла"), Доминик Соланке ("Тоттенхэм").

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