Алла Пугачева пригласила в свой особняк украинских музыкантов из Одессы и Харькова, которые исполнили ряд песен. Звезда, в свою очередь, иногда подпевала и танцевала, пишет Limon.
ВИДЕО ⟩ Пугачева спела с украинскими музыкантами на Кипре
В свой особняк на Кипре Примадонна пригласила гостей и украинских музыкантов. На кадрах, опубликованных в Сети, она сидит рядом с одесским шансонье Феликсом Шиндером и музыкантами.
Между тем, Алла Пугачева, которая уже долгое время не дает концертов, также пыталась воспроизвести строки любимых песен вместе с исполнителями и танцевала. В комментариях собралось множество пользователей с комплиментами для звезды.
"Пусть знают нас все - от мала до велика. Алла Борисовна чувствует настоящих людей!" - написал пользователь.
"Вау, как круто! Вы молодцы, лучшие", - похвалил кто-то.
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