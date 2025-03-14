ВИДЕО Пугачева спела с украинскими музыкантами на Кипре

В свой особняк на Кипре Примадонна пригласила гостей и украинских музыкантов. На кадрах, опубликованных в Сети, она сидит рядом с одесским шансонье Феликсом Шиндером и музыкантами.

Между тем, Алла Пугачева, которая уже долгое время не дает концертов, также пыталась воспроизвести строки любимых песен вместе с исполнителями и танцевала. В комментариях собралось множество пользователей с комплиментами для звезды.

"​Пусть знают нас все - от мала до велика. Алла Борисовна чувствует настоящих людей!" - написал пользователь.

"Вау, как круто! Вы молодцы, лучшие"​, - похвалил кто-то.

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