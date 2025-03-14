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ВИДЕО Пугачева спела с украинскими музыкантами на Кипре

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Фото статьи
Фото: Konstantin Sednev

Алла Пугачева пригласила в свой особняк украинских музыкантов из Одессы и Харькова, которые исполнили ряд песен. Звезда, в свою очередь, иногда подпевала и танцевала, пишет Limon.

В свой особняк на Кипре Примадонна пригласила гостей и украинских музыкантов. На кадрах, опубликованных в Сети, она сидит рядом с одесским шансонье Феликсом Шиндером и музыкантами. 

Между тем, Алла Пугачева, которая уже долгое время не дает концертов, также пыталась воспроизвести строки любимых песен вместе с исполнителями и танцевала. В комментариях собралось множество пользователей с комплиментами для звезды. 

"​Пусть знают нас все - от мала до велика. Алла Борисовна чувствует настоящих людей!" - написал пользователь.

"Вау, как круто! Вы молодцы, лучшие"​, - похвалил кто-то.

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