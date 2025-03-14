Два чиновника подозреваются в махинациях с закупками транспорта

Как сообщили LETA в отделе коммуникаций KNAB, доказательства, полученные в ходе досудебного расследования, свидетельствуют о том, что председатель правления компании с государственно-частным капиталом, работающей в секторе обращения с отходами, вступил в сговор с определенным поставщиком транспортных средств о победе в тендере и других связанных с этим деталях.