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Два чиновника подозреваются в махинациях с закупками транспорта

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KNAB
KNAB Фото: Evija Trifanova / LETA

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) подозревает председателя правления публично-частного общества капитала в злоупотреблении служебным положением в корыстных целях, а также члена правления предприятия - в поддержке этого преступления и подделке документов.

Как сообщили LETA в отделе коммуникаций KNAB, доказательства, полученные в ходе досудебного расследования, свидетельствуют о том, что председатель правления компании с государственно-частным капиталом, работающей в секторе обращения с отходами, вступил в сговор с определенным поставщиком транспортных средств о победе в тендере и других связанных с этим деталях.

По данным KNAB, второй фигурант дела, который является председателем комитета по закупкам, подделал документы о закупках и внес изменения в технические условия тендера в пользу определенной компании.

В результате государственно-частной компании был нанесен ущерб на сумму не менее 32 тысяч евро.

KNAB передало дело в прокуратуру по расследованию преступных деяний на службе в государственных учреждениях

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