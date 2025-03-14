Канада горячо поддерживает Украину в ее противостоянии российской агрессии; на помощь Киеву Оттава выделила почти 20 млрд канадских долларов. Но сам Карни об этом говорил мало, за что его даже критиковали. 14 февраля, уже будучи кандидатом на пост лидера партии, Карни сказал, что гордится политикой правительства Канады по этому вопросу и продолжит ее.

На первой пресс-конференции в качестве премьера Карни заявил, что Канада как страна "построена на фундаменте трех народов – коренного, британского и французского". В этом контексте его первые визиты в Париж и Лондон могут рассматриваться как символичные.

Политики как в Оттаве, так и в Лондоне критиковали британского премьера Кира Стармера за то, что тот не выступил в защиту Канады на фоне угроз Трампа (Стармер старается сохранить конструктивные отношения с Трампом, несмотря на их идеологические различия).

Однако известно, что во время визита в Британию Карни также примет король Карл III, встречавшийся с Владимиром Зеленским на следующий день после скандала в Белом доме.

Король знаком с Карни лично и говорил о своей "глубокой нежности" к Канаде. Он действительно не раз бывал там (именно там, как утверждала его собеседница, в 2014 году тогда еще принц Чарльз сравнил в частной беседе Владимира Путина с Гитлером; официально эти слова никогда не подтверждались).

В последние дни Карл, который по должности избегает политических заявлений, сделал несколько жестов, которые были восприняты как проявления солидарности с Канадой: посетил военный корабль в мундире с канадскими орденами и сфотографировался, сажая у Букингемского дворца канадский клен.

Формально король и раньше иногда носил канадские награды, а посадка дерева-символа Канады была официально представлена как его приветствие по случаю успеха глобальной сети лесов стран Содружества, писала Times.