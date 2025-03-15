Профессор также предположил, что Украина постепенно выводит войска из этих районов - в ответ на требование США, что может облегчить переговорный процесс. Одним из ключевых вопросов на повестке также остается судьба оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции.

На вопрос, означает ли это, что стороны уже обмениваются своими позициями, Анджанс ответил отрицательно. Он пояснил, что процесс идет постепенно и вступает в фазу так называемой "челночной дипломатии", когда посредник - в данном случае США - проводит переговоры с обеими сторонами, выясняя, кто и на какие уступки готов пойти.

Отвечая на вопрос, кому выгоднее перемирие, эксперт заявил, что в нынешних условиях оно может быть полезно обеим сторонам.

"Однако на фронте ситуация сейчас сложнее для Украины. С военной точки зрения, для России выгоднее продолжать боевые действия. Но есть и другой фактор - Дональд Трамп дал понять, что готов усилить давление на Москву, если она не согласится на перемирие", - отметил Анджанс.

Ранее сообщалось, что в четверг Владимир Путин выразил готовность принять 30-дневное перемирие с Украиной - но на своих условиях.

По его словам, Москва в целом не против 30-дневного прекращения огня, однако есть нюансы. Один из них - ситуация в Курской области, где, по утверждению Путина, украинская армия якобы оказалась в окружении. Он добавил, что есть и другие "детали" прекращения боевых действий, которые требуют детального обсуждения с США.

Позже Дональд Трамп назвал заявление Путина о возможном перемирии "многообещающим", но подчеркнул, что оно не является окончательным.

"Я с удовольствием встречусь с ним или поговорю. Нам нужно быстро завершить этот процесс", - заявил Трамп.

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