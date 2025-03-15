Если боевые действия в Украине внезапно прекратятся, Россия, вероятно, захочет задействовать свою закаленную в реальных сражениях армию в другом регионе. Об этом в интервью программе Rīta panorāma на Латвийском телевидении заявил директор Центра геополитических исследований и ассоциированный профессор Рижского университета имени Страдиня Марис Анджанс.
По его словам, российская армия сегодня, возможно, даже сильнее, чем до войны: мобилизованы сотни тысяч человек, а тысячи солдат, вернувшихся из Украины без рук, ног или глаз, травмированы как физически, так и психологически.
"Что Россия собирается делать с этими людьми? Это большой вопрос. Это может вызвать внутреннее социальное напряжение, а значит, Кремль будет искать способы их задействовать".
Отвечая на вопрос, может ли Россия попытаться развязать новый конфликт, Анджанс допустил такую возможность. По его мнению, в "лучшем сценарии" Москва может сосредоточиться на расширении операций в Африке, где уже имеет серьезные позиции. Также Кремль может усилить свое присутствие в Сирии, что позволит ему создавать проблемы и в других регионах.
"Не обязательно воспринимать это как угрозу для нас, но ясно, что это несет и выгоды, и риски", - добавил эксперт.
При этом он уверен, что Россия готова продолжать войну в Украине, поскольку считает, что контролирует ситуацию. По мнению Анджанса, Владимир Путин не собирается соглашаться на перемирие, пока украинские силы находятся на территориях, которые он считает российскими.
Профессор также предположил, что Украина постепенно выводит войска из этих районов - в ответ на требование США, что может облегчить переговорный процесс. Одним из ключевых вопросов на повестке также остается судьба оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции.
На вопрос, означает ли это, что стороны уже обмениваются своими позициями, Анджанс ответил отрицательно. Он пояснил, что процесс идет постепенно и вступает в фазу так называемой "челночной дипломатии", когда посредник - в данном случае США - проводит переговоры с обеими сторонами, выясняя, кто и на какие уступки готов пойти.
Отвечая на вопрос, кому выгоднее перемирие, эксперт заявил, что в нынешних условиях оно может быть полезно обеим сторонам.
"Однако на фронте ситуация сейчас сложнее для Украины. С военной точки зрения, для России выгоднее продолжать боевые действия. Но есть и другой фактор - Дональд Трамп дал понять, что готов усилить давление на Москву, если она не согласится на перемирие", - отметил Анджанс.
Ранее сообщалось, что в четверг Владимир Путин выразил готовность принять 30-дневное перемирие с Украиной - но на своих условиях.
По его словам, Москва в целом не против 30-дневного прекращения огня, однако есть нюансы. Один из них - ситуация в Курской области, где, по утверждению Путина, украинская армия якобы оказалась в окружении. Он добавил, что есть и другие "детали" прекращения боевых действий, которые требуют детального обсуждения с США.
Позже Дональд Трамп назвал заявление Путина о возможном перемирии "многообещающим", но подчеркнул, что оно не является окончательным.
"Я с удовольствием встречусь с ним или поговорю. Нам нужно быстро завершить этот процесс", - заявил Трамп.
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