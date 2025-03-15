На данный момент такая система уже работает на 35 автобусных маршрутах. Однако с 15 марта их количество увеличится, а также расширится список остановок "по требованию" на 22 уже действующих маршрутах.

Кроме того, изменится расписание движения автобусов и троллейбусов - планируется сократить время в пути между остановками.

Новая система будет введена на следующих маршрутах:

Троллейбусы: №1, 3, 4, 5, 16, 19, 27, 31, 34 и 35.

Автобусы: №6, 9, 20, 21, 33, 44, 46, 48, 49, 52 и 63.

Дополнительные остановки "по требованию" появятся на 22 автобусных маршрутах, включая №2, 3, 4, 10, 13, 15, 16, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 43, 51, 55, 56 и 58.

Таким образом, начиная с сегодняшнего дня, система остановок "по требованию" будет работать уже более чем на 700 остановках по всему городу.

На всех новых остановках появится специальная отметка - иконка поднятой руки на зеленом фоне. Ее можно будет найти на столбе остановки, над расписанием движения транспорта.

Если на остановке нет такой отметки, порядок посадки и высадки пассажиров останется прежним.

Кроме того, информация о новых остановках будет доступна в расписаниях на остановках, на информационных табло в общественном транспорте, на официальном сайте Rīgas satiksme и в аудиосообщениях в салоне транспорта.

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