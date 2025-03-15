Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который находится у власти уже полтора десятка лет, имеет серьезную конкуренцию. Поэтому правый популист снова повышает ставки. Его выражения начинают звучать как национал-соицалистичестская риторика.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал политических оппонентов и критиков его правительства "насекомыми". "После сегодняшнего торжественного собрания начинается большая пасхальная чистка", - подчеркнул правый популист в своем выступлении, произнесенном 15 марта, в Национальный день Венгрии в Будапеште.
"Насекомые перезимовали", - заявил он.
"Мы ликвидируем финансовую машинерию, которая купила за коррупционные доллары политиков, судей, журналистов, гражданские организации псевдо и политических активистов", - добавил Орбан.
Орбан управлял своей страной авторитарными методами почти 15 лет. Евросоюз также считает, что свобода и правосудие СМИ ограничены, поэтому он заморозил часть средств помощи. Утверждается, что венгр злоупотребил частью этих средств для обогащения зависимых от него олигархов и своих родственников.
Сам Орбан называет себя "борцом за свободу", против которого якобы сговорился "Брюссель". По его мнению, критики и оппоненты в его собственной стране - лишь "подручные" бюрократии ЕС и ее возможных сторонников из мирового финансового мира.
Популист правого крыла испытывает в своей стране все большее давление с момента, когда ровно год назад ему начал противостоять серьезный соперник. Умеренно-консервативный Петер Магар, который родом из партии Орбана "Фидес" и был женат на бывшем министре юстиции Юдите Варге, основал свою партию, которая в ходе опросов независимого общественного мнения регулярно значительно опережает партию Орбана.
Следующие парламентские выборы пройдут в Венгрии весной 2026 года.
Hungary: Mass protests against dictator Orban in Budapest. Orban shut down public transportation to prevent people from across the nation from gathering in the capital.— Igor Sushko (@igorsushko) March 15, 2025
"The spring is here. The spring of the Hungarians. And we, together will end Orban's winter!" pic.twitter.com/PFMCCSgCm6
Орбан становится все более нервным и грозит еще большими репрессиями. Обозначение политических оппонентов и критиков "насекомыми"» - это усиление его риторики, которая теперь уже напоминает нацистский жаргон. Доказательств того, что ЕС или другие западные доноры «купили» политических или представителей гражданского общества и профессионалов независимых СМИ, нет.
Несколько гражданских организаций и средств массовой информации получают финансирование от государственных и частных западных ведомств. Они подают заявки на эти средства в прозрачных процедурах и регулярно сообщают об их использовании. До сих пор в венгерском законодательстве это было законно.
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