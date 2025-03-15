Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал политических оппонентов и критиков его правительства "насекомыми". "После сегодняшнего торжественного собрания начинается большая пасхальная чистка", - подчеркнул правый популист в своем выступлении, произнесенном 15 марта, в Национальный день Венгрии в Будапеште.

"Насекомые перезимовали", - заявил он.

"Мы ликвидируем финансовую машинерию, которая купила за коррупционные доллары политиков, судей, журналистов, гражданские организации псевдо и политических активистов", - добавил Орбан.

Орбан управлял своей страной авторитарными методами почти 15 лет. Евросоюз также считает, что свобода и правосудие СМИ ограничены, поэтому он заморозил часть средств помощи. Утверждается, что венгр злоупотребил частью этих средств для обогащения зависимых от него олигархов и своих родственников.

Сам Орбан называет себя "борцом за свободу", против которого якобы сговорился "Брюссель". По его мнению, критики и оппоненты в его собственной стране - лишь "подручные" бюрократии ЕС и ее возможных сторонников из мирового финансового мира.