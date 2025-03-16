Непогода в США унесла десятки жизней

В Миссури - 12 погибших, сообщили власти штата в субботу в соцсети X. Арканзас - 3 погибших, не менее 32 раненых. Стихия накрыла штат в пятницу вечером.

Канзас - 8 человек погибли в массовых ДТП. Из-за пыльной бури видимость на дорогах была практически нулевой. Всего в авариях участвовали более 50 автомобилей.

Миссисипи - 6 погибших. Губернатор Тейт Ривз сообщил, что трагедии произошли из-за ураганов, торнадо и землетрясений. Еще 3 человека числятся пропавшими без вести, 29 получили ранения.

Техас - 3 погибших в результате аварий, вызванных пыльными бурями.

Оклахома - 1 человек погиб в природных пожарах, вызванных бурей.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) выпустило новые предупреждения о сильных штормах. Метеорологи прогнозируют, что в воскресенье после полудня особенно мощные торнадо могут ударить по штату Миссисипи. Кроме того, буря распространится на Алабаму и может достичь Флориды и Джорджии.

По данным CNN, в субботу по США было объявлено 127 предупреждений о торнадо - это рекордное количество за последний год.

В 2024 году в результате торнадо в США уже погибли 54 человека, сообщает NOAA.

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