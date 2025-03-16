В Германии неизвестный поджег женщину в трамвае

На место происшествия срочно прибыл спасательный вертолет. Полиция подтвердила, что женщина получила серьезные ожоги, однако подробности о ее состоянии пока не раскрываются.

На данный момент подозреваемый находится в розыске.

Правоохранительные органы допрашивают свидетелей и анализируют улики с места преступления. Полиция пока не комментирует возможные мотивы нападения.

По предварительным данным, больше никто в трамвае не пострадал.

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