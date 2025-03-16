Вс, 16.03.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
ПОДПИШИСЬ
Редактор дня:
Andrejs Zacarinnijs
Cообщи

В Германии неизвестный поджег женщину в трамвае

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Трамвай в немецком городе Гера, Тюрингия
Трамвай в немецком городе Гера, Тюрингия Фото: AP/Scanpix

В немецком городе Гера, расположенном в Тюрингии, неизвестный мужчина облил женщину горючей жидкостью и поджег прямо в салоне трамвая. Как сообщила полиция, нападение произошло в воскресенье, 16 марта, злоумышленник скрылся с места преступления.

На место происшествия срочно прибыл спасательный вертолет. Полиция подтвердила, что женщина получила серьезные ожоги, однако подробности о ее состоянии пока не раскрываются.

На данный момент подозреваемый находится в розыске.

Правоохранительные органы допрашивают свидетелей и анализируют улики с места преступления. Полиция пока не комментирует возможные мотивы нападения.

По предварительным данным, больше никто в трамвае не пострадал.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх