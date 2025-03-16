В немецком городе Гера, расположенном в Тюрингии, неизвестный мужчина облил женщину горючей жидкостью и поджег прямо в салоне трамвая. Как сообщила полиция, нападение произошло в воскресенье, 16 марта, злоумышленник скрылся с места преступления.
В Германии неизвестный поджег женщину в трамвае
На место происшествия срочно прибыл спасательный вертолет. Полиция подтвердила, что женщина получила серьезные ожоги, однако подробности о ее состоянии пока не раскрываются.
На данный момент подозреваемый находится в розыске.
Правоохранительные органы допрашивают свидетелей и анализируют улики с места преступления. Полиция пока не комментирует возможные мотивы нападения.
По предварительным данным, больше никто в трамвае не пострадал.
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