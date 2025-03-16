В Ирландии перед судом предстали мужчина и женщина, причастные к крупному мошенничеству, в результате которого более семи лет назад с банковских счетов Дублинского зоопарка было похищено свыше 500 000 евро. Как сообщает Baltic Ireland со ссылкой на RTE, обвиняемые признали свою вину в этом киберпреступлении.
Латвийка участвовала в хищении средств Дублинского зоопарка
В ноябре и декабре 2017 года мошенники провернули три финансовые операции, с помощью которых украли 511 000 евро со счетов зоопарка.
После начала расследования специалисты Национального бюро по борьбе с экономическими преступлениями Ирландии совместно с полицейскими из отделений Cabra и Clonmel сумели вернуть более 360 000 евро.
45-летний Аднан Афзал и 32-летняя Агате Янсоне (гражданка Латвии) были арестованы и привлечены к ответственности.
Оба указали один и тот же адрес проживания на улице Веллингтон, Клонмел.
Они признали себя виновными в отмывании 364 894 евро, что квалифицируется по Закону о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Судья отпустил обоих под залог. В мае им предстоит повторное слушание, на котором будет вынесен окончательный приговор.
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