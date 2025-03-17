Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. Узнайте, кто был в Риге, а кто пригласил к себе на ужин!
Лева Би-2 в Рижском театре им. М. Чехова, Пугачева веселилась, а Ким снималась
София Стужук на последних неделях беременности
Рената Литвинова позирует у своей афиши
Лайма Вайкуле и Андрей Макаревич выступили вместе
Алла Пугачева чудесно провела время
Вера Брежнева путешествовала
Настя Каменских занималась йогой
Маркус Рива репетировал
Евгений Чичваркин приглашал на благотворительный ужин
Дуа Липа рекламировала премьеру
Лева Би-2 приехал в Старую Ригу. Навестил друга и посетил Рижский русский театр им. М. Чехова
Ирина Шейк в шубе
Ким Кардашьян снялась на обложке
Светлана Лобода продолжает рекламировать свой последний трек
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