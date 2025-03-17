Ирина, которая является постоянным клиентом магазина сети Maxima и практически всегда расплачивается через приложение , обратила внимание, что в истории покупок появилась информация о списании бонусных денег с карты лояльности Aitäh .

"Появилась операция "Снятие Maxima денег" 14 марта в 20:34. Списали аж пять евро. Проблема только в том, что в этот день я вообще даже не заходила в магазин", - рассказала Rus.Postimees Ирина.