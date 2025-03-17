Действующий президент США еще до своей инаугурации обещал переименовать пик Денали на Аляске в пик Мак-Кинли. Первый вариант названия - оригинальный, он распространен среди коренных жителей Аляски. В Российской империи, которая в свое время колонизировала регион, в ходу было название пика из местных языков, однако в 1896 году, когда Аляску колонизировали США, гора была переименована в пик Мак-Кинли. В 2015 году историческое название горе распорядился вернуть Барак Обама, бывший на тот момент президентом США.

Большим курьезом стало аналогичное желание Трампа "американизировать" Мексиканский залив. В первые же дни после инаугурации Трамп распорядился переименовать залив, носивший прежнее название с момента открытия, в "Американский". Позднее Белый дом запретил доступ на брифинги Трампа журналистам агентства Associated Press, мотивировав это нежеланием международного информагентства называть залив "Американским" в своих материалах. Ввиду этого агентство подало в суд на помощников президента.

Вместе с тем Трамп проводит и более грубые попытки "отката" исторических решений - он угрожает вернуть под контроль США Панамский канал, переданный в пользование латиноамериканскому государству согласно договоренностям двух стран от 1977 года. Президент США не исключил и возможности силового захвата канала, что вынудило Панаму обратиться в ООН.

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