Умирающий вождь: в Риге показали фильм "Пациент №1". Почему он не попал в прокат в РФ?

Поздний СССР. В правительственную клинику для реабилитации ложится старый и немощный Генеральный секретарь ЦК КПСС (Александр Филиппенко). Ухаживать за правителем советской империи наказывают хрупкой медсестре Саше (Ольга Макеева). Тем временем советские элиты, спецслужбы и приближенные пытаются в полной мере использовать бедственное состояние советского вождя. В опасные игры оказывается втянута и Саша.

Инна Чурикова и Александр Флиппенко в фильме "Пациент №1" Фото: Пресс-фото

Резо Гигинеишвили попал на радары киноманов в середине 2000-х: после работы вторым режиссером на "9 роте" он одну за другой выпустил несколько "народных" комедий - от "Жары" до фильмов с национальным колоритом вроде "Любовь с акцентом" и "Без границ".

Фильмография постановщика резко изменилась в 2017 году - с выходом исторической остросюжетной драмы "Заложники" по мотивам реальных событий ноября 1983 года - тогда несколько молодых людей пытались угнать самолет Ту-134 с пассажирами, чтобы вырваться за железный занавес. история закончилась трагедией.

В "Заложниках" постановщик впервые предстал автором сложного непосредственного произведения, отчего ему сильно досталось - многие увидели в фильме попытку "обелить" образ террористов.

Пришел 2023-й, и Гигинеишвили оказался в непростой ситуации - будучи популярным автором, он не смог найти прокатчика для своего нового фильма "Пациент №1".

Как поделился режиссер на встрече со зрителями, кому-то не нравится язык фильма, а кто-то видит в нем политическое высказывание.

Впрочем, оно там, разумеется, есть - престарелый вождь, война, империя, власть стариков - звучит очень знакомо.