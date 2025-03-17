В пятницу, 15 марта, вечером в пруду рядом с Пыльваским молочным комбинатом (Пылва, Эстония) было найдено тело 17-летнего Фреди. Поисками молодого человека занимались как полиция, так и волонтеры SA Kadunud. "Я искала весь день. В конце дня, когда мы добрались до поискового штаба, я увидела машину скорой помощи, которая стояла у молочного комбината, а когда я обежала машину и увидела сестру в слезах, мне все стало ясно!"
Мать эстонского подростка, найденного мертвым: эту боль невозможно описать!
Неделю назад, в пятницу вечером, 17-летний Фреди играл в карты со своей матерью и братом. Казалось, с ним все в порядке. Около полуночи молодой человек ушел с друзьями и больше домой живым не вернулся. Сердце матери Фреди, Катрин, разбито на миллионы осколков.
"Я не могу описать эту боль!" - говорит мать Фреди, которая в пятницу также отправилась на поиски сына вместе с волонтерами организации SA Kadunud. Поиски начались вчера еще в восемь часов утра, но Катрин присоединилась к ним в 10 часов.
"Я искала весь день, а где-то в половине восьмого я села в машину подруги, и мы с поисковой группой поехали в штаб. Это прямо рядом с молочным комбинатом".
Хотя волонтеры SA Kadunud несколько раз проверяли территорию у пруда рядом с молочным комбинатом, никаких признаков падения в него обнаружено не было. "Все изменилось в тот момент, когда волонтеры нашли наушники Фреди на краю пруда. Тогда вызвали водолазов", - говорит мать, которая в тот момент не была у пруда. По ее словам, это довольно глубокий водоем, покрытый льдом.
"Когда я увидела сестру и машину скорой помощи, я поняла, что произошло, и начала истерически кричать! В тот момент я даже не могла плакать, настолько было больно. Слезы появились лишь через какое-то время", - говорит мать подростка.
"Сегодня ночью я даже не могла быть одна, со мной были подруги для моральной поддержки!" - уточнила убитая горем мать.
Что именно произошло с Фреди, полиция установит в ближайшее время. "Мою боль невозможно выразить словами!" - говорит Катрин.
Команда передачи Kuuurija и редакции Rus.Postimees и RUS TVNET выражают глубочайшие соболезнования близким и семье Фреди.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!