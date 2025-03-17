Мать эстонского подростка, найденного мертвым: эту боль невозможно описать!

Неделю назад, в пятницу вечером, 17-летний Фреди играл в карты со своей матерью и братом. Казалось, с ним все в порядке. Около полуночи молодой человек ушел с друзьями и больше домой живым не вернулся. Сердце матери Фреди, Катрин, разбито на миллионы осколков.

"Я не могу описать эту боль!" - говорит мать Фреди, которая в пятницу также отправилась на поиски сына вместе с волонтерами организации SA Kadunud. Поиски начались вчера еще в восемь часов утра, но Катрин присоединилась к ним в 10 часов.

"Я искала весь день, а где-то в половине восьмого я села в машину подруги, и мы с поисковой группой поехали в штаб. Это прямо рядом с молочным комбинатом".