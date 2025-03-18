У Европы есть мощное оружие против России

В частности, Трамп лжет, когда утверждает, что Украина в равной степени виновата в войне; что у украинского президента Владимира Зеленского "нет карт", чтобы завершить конфликт на выгодных условиях; и что Украина не смогла бы защищаться без помощи США. Весь мир знает, что Россия начала неспровоцированное вторжение, и все мы помним первые недели, когда украинцы храбро защищали линию фронта протяженностью около 3000 км от предположительно превосходящей армии - задолго до начала поставок западной артиллерии, бронетехники и систем ПВО.