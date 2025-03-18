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У Европы есть мощное оружие против России

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Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Midjourney/TVNET

Теперь понятно, что администрация президента США Дональда Трампа предаст Украину в ее борьбе против российской агрессии. Сам Трамп либо стал жертвой дезинформации, либо добровольно пытается обмануть американцев по поводу причин и следствий этой войны.

В частности, Трамп лжет, когда утверждает, что Украина в равной степени виновата в войне; что у украинского президента Владимира Зеленского "нет карт", чтобы завершить конфликт на выгодных условиях; и что Украина не смогла бы защищаться без помощи США. Весь мир знает, что Россия начала неспровоцированное вторжение, и все мы помним первые недели, когда украинцы храбро защищали линию фронта протяженностью около 3000 км от предположительно превосходящей армии - задолго до начала поставок западной артиллерии, бронетехники и систем ПВО.

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