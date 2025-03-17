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Многократно судимого гражданина Эстонии обвиняют в нападении на полицейского

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Полицейский. Иллюстративное фото
Полицейский. Иллюстративное фото Фото: Ieva Leiniša/LETA

Государственная полиция передала в прокуратуру уголовное дело против многократно судимого гражданина Эстонии, 1999 года рождения, за нападение на полицейского, сообщили агентству LETA в полиции.

23 февраля этого года сотрудники полиции задержали гражданина Эстонии, так как он находился в международном розыске, и доставили его в изолятор временного содержания. Задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно - сначала ругался нецензурной бранью, а затем умышленно ударил инспектора по лицу.

Суд избрал в качестве меры пресечения арест.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по первой части статьи 269 Уголовного закона - за нападение на представителя власти или другое должностное лицо в связи с исполнением им служебных обязанностей. За такое преступление законом предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет, краткосрочное лишение свободы или пробационный надзор.

Полиция отмечает, что задержанный ранее неоднократно привлекался к ответственности в Эстонии за преступления, связанные с насилием.

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