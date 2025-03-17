Два бизнесмена осуждены за уклонение от уплаты налогов в крупном размере

С целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость (PVN) обвиняемый скрывал доходы от продажи недвижимости, не подавал налоговые декларации в VID, что привело к неуплате налогов на сумму 1,41 миллиона евро. Обвиняемый занимал должность члена правления до 21 июля 2014 года.

В период с 21 июля 2014 года по 3 октября 2014 года второй обвиняемый являлся единственным членом правления той же компании, имея право единолично представлять ее интересы. Он отвечал за достоверность информации в бухгалтерской отчетности, подачу налоговых деклараций в Службу государственных доходов (VID) и был обязан обеспечивать уплату установленных государством налогов.

Обвиняемый знал о непредоставленной декларации по налогу на добавленную стоимость (PVN) и неуплаченном налоге, а также о том, что доходы от совершенных сделок и полученный PVN не были задекларированы в VID, подчеркивается в обвинении.

Действуя из корыстных побуждений и стремясь мошенническим путем получить финансовые средства из государственного бюджета якобы за переплату PVN, в августе 2014 года обвиняемый подал в электронную систему VID декларацию за налоговый период, сознательно не включив в нее сведения о сделках по продаже недвижимости в первой половине 2014 года и размере полученного от покупателей PVN, говорится в обвинении.