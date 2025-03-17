Рижский городской суд приговорил двух лиц к более чем двум годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов в крупном размере и попытку мошеннического завладения чужим имуществом, сообщили в прокуратуре агентству LETA.
Два бизнесмена осуждены за уклонение от уплаты налогов в крупном размере
Суд признал обвиняемых виновными в предъявленных им преступлениях. Одному из них назначено наказание в виде лишения свободы на два года и четыре месяца с запретом занимать должность члена правления в коммерческих обществах в течение двух лет и восьми месяцев.
Второму обвиняемому суд назначил наказание в виде двух лет и трех месяцев лишения свободы, а также запрет на ведение любой предпринимательской деятельности сроком на два года и восемь месяцев.
Кроме того, суд постановил взыскать с обвиняемых компенсацию ущерба в пользу государства: 1 393 317 евро и 380 603 евро соответственно.
Первый обвиняемый в период с 2011 по 2014 год был одним из двух членов правления компании, имея право единолично представлять ее интересы. Он отвечал за достоверность информации в бухгалтерской отчетности, подачу налоговых деклараций в Службу государственных доходов (VID) и обязан был обеспечить уплату компанией установленных налогов.
6 февраля 2014 года компания начала реализацию недвижимости в многоквартирном доме в Юрмале. С февраля по июль 2014 года было продано 37 квартир на общую сумму 8,17 миллиона евро.
С целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость (PVN) обвиняемый скрывал доходы от продажи недвижимости, не подавал налоговые декларации в VID, что привело к неуплате налогов на сумму 1,41 миллиона евро. Обвиняемый занимал должность члена правления до 21 июля 2014 года.
В период с 21 июля 2014 года по 3 октября 2014 года второй обвиняемый являлся единственным членом правления той же компании, имея право единолично представлять ее интересы. Он отвечал за достоверность информации в бухгалтерской отчетности, подачу налоговых деклараций в Службу государственных доходов (VID) и был обязан обеспечивать уплату установленных государством налогов.
Обвиняемый знал о непредоставленной декларации по налогу на добавленную стоимость (PVN) и неуплаченном налоге, а также о том, что доходы от совершенных сделок и полученный PVN не были задекларированы в VID, подчеркивается в обвинении.
Действуя из корыстных побуждений и стремясь мошенническим путем получить финансовые средства из государственного бюджета якобы за переплату PVN, в августе 2014 года обвиняемый подал в электронную систему VID декларацию за налоговый период, сознательно не включив в нее сведения о сделках по продаже недвижимости в первой половине 2014 года и размере полученного от покупателей PVN, говорится в обвинении.
Кроме того, в декларации по PVN обвиняемый умышленно указал ложные сведения о значительной сумме переплаты PVN, подлежащей возврату из государственного бюджета. Однако при проверке обоснованности заявленной суммы возврата VID отказалась утвердить переплату, в результате чего обвиняемому не удалось обманным путем похитить из бюджета более 84 500 евро.
В августе 2014 года компания продолжила реализацию недвижимости, продав к ноябрю еще восемь квартир на общую сумму 2,19 миллиона евро. Эти сделки также были скрыты от VID - обвиняемый не подал декларацию по PVN и не обеспечил перечисление налога в бюджет, что привело к значительным финансовым потерям для государства.
Стороны процесса в течение десяти дней со дня оглашения краткого судебного решения могут подать в суд письменное ходатайство о подготовке полного решения. Если такое ходатайство подано, суд готовит полный текст решения, который затем можно обжаловать в течение десяти рабочих дней с момента его предоставления.
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