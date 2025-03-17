Объявлены первые артисты, которые выступят на Positivus

В 2025 году на фестивале дебютирует британская сенсация - мультиинструменталист Mura Masa, который смело стирает границы между электроникой, поп-музыкой и хип-хопом, создавая свежий и непредсказуемый музыкальный опыт.

Мечтательный немецкий дуэт Milky Chance увлечет слушателей в мелодическое путешествие, позволяя на мгновение забыть о повседневных заботах и погрузиться в ритмы музыки, а британский музыкант Elderbrook зарядит фестиваль ритмами, перед которыми никто не сможет устоять!

Цепляющие гитарные риффы, мощный бас и завораживающий вокал - одним из самых ожидаемых концертов фестиваля этим летом станет выступление Two Feet. Дуэт Hippie Sabotage покорит публику своим жанрово неограниченным звучанием, в котором переплетаются электроника, хип-хоп и альтернативная музыка.

В этом году на сцену Positivus возвращается украинский музыкант Иван Дорн, чья яркая харизма и неожиданные интерпретации никогда не разочаровывают.

За мощную дозу электронной музыки на фестивале будет отвечать The Hellp, создавая электризующую атмосферу!

Конечно, фестиваль невозможно представить без ярких латвийских музыкантов. К программе присоединяется артист, который не нуждается в представлении - Wiesulis. Возможно, самая обаятельная латвийская инди-группа Carnival Youth оживит свою мечтательную музыку, создавая волшебную атмосферу, которая никого не оставит равнодушным. Хип-хоп-исполнитель Fiņķis обеспечит сцене настоящую энергию, а Крис Ноа (Chris Noah) поднимет фестиваль на новый уровень своим звучанием!

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