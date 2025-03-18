Пассажир рейса Хельсинки - Таллинн возмущен поведением депутата в самолете

В редакцию Elu24 написал пассажир рейса Хельсинки - Таллинн. Источник рассказал, что вечером в субботу, 15 марта, вместе с ними в Эстонию летели депутаты эстонского парламента, которые возвращались домой из Индии. Внимание пассажира привлек Яак Валге, которого стюардесса перед посадкой несколько раз просила убрать багаж под сиденье. Член Рийгикогу прокомментировал ситуацию, сообщает Rus.Postimees.