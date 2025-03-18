В редакцию Elu24 написал пассажир рейса Хельсинки - Таллинн. Источник рассказал, что вечером в субботу, 15 марта, вместе с ними в Эстонию летели депутаты эстонского парламента, которые возвращались домой из Индии. Внимание пассажира привлек Яак Валге, которого стюардесса перед посадкой несколько раз просила убрать багаж под сиденье. Член Рийгикогу прокомментировал ситуацию, сообщает Rus.Postimees.
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Пассажир рейса Хельсинки - Таллинн возмущен поведением депутата в самолете
Группа поддержки Тибета в Рийгикогу (парламент Эстонии), в состав которой входят Яак Валге, Юку-Калле Райд, Андо Кивиберг, Кармен Йоллер и Ханна Лахе, с 8 по 15 марта отправилась в Индию (Дхарамсала), где встретились с далай-ламой и членами тибетского правительства в изгнании.