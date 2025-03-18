Как Евросоюз оценивает текущие переговоры о прекращении огня в Украине и какую роль намерен в них играть? Ответы на эти вопросы искали главы МИД стран ЕС в Брюсселе.
Переговоры о прекращении огня: ЕС не верит Путину
"России нельзя доверять", "Путин не намерен уступать", "в Кремле не хотят мира" - так в Брюсселе реагируют на дискуссии вокруг возможного прекращения огня в Украине. Министры иностранных дел стран ЕС собрались в понедельник, 17 марта, вскоре после экстренного саммита по Украине и за считанные дни до следующего - теперь уже очередного - саммита Евросоюза, чтобы обсудить помощь Киеву и подвижки в сторону мирного урегулирования.
"За столом было понимание того, что России нельзя доверять", - сказала на итоговой пресс-конференции верховная представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас. Она отметила, что все главы МИД стран Европейского Союза приветствовали результаты переговоров в Джидде. "И теперь, когда мяч находится на стороне России, мы видим, что она на самом деле не хочет мира, - сказала дипломат. - Ведь то, что они выдвигают в качестве условий, - это их конечные цели, которых они хотят достичь в результате войны". Каллас полагает, что Москва будет пользоваться возможностью и продолжит выдвигать различные требования вместо того, чтобы согласиться на 30-дневное перемирие.
"Это тест для Российской Федерации, чтобы увидеть, кто хочет мира, а кто нет. Украина согласна на прекращение огня, в то время как РФ сейчас ставит условия, а это значит, что она не согласна", - заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Новая глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер считает, что в Джидде был достигнут прорыв. "Мы видим, что Украина готова к миру, но эту переговорную позицию Украины, конечно, необходимо укрепить", - отметила она. По мнению министра, самой важной гарантией безопасности является хорошая оснащенность и подготовленность украинской армии.
Литва предложила пакет гарантий безопасности из пяти пунктов
Пять элементов для будущего пакета гарантий безопасности для Украины предложил ее литовский коллега по должности Кястутис Будрис: долгосрочная устойчивая военная помощь Киеву - как минимум 40 млрд евро в 2025 году, европейские миротворческие войска в Украине при поддержке США, постоянное давление на Москву при помощи санкций и замороженных активов, справедливость через ответственность - не только юридическую, но и репарации, а также ускоренное вступление Украины в ЕС к 1 января 2030 года.
"Мы видим, что на Украину оказывается сильное давление, чтобы она шла на переговоры, но с другой стороны Путин показывает, что он не намерен идти на уступки, а лишь выдвигает новые требования, - заявил Будрис. - Он ходит в камуфляже и продолжает угрожать безопасности Европы. В империалистическом плане Путина нет места миру, это очевидно, и его действия говорят больше, чем слова".
"Дверь к миру приоткрылась, но Путин еще не показал, хочет ли он в нее войти", - сказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock). Поэтому, подчеркнула она, европейские страны должны выступить единым фронтом с решительной поддержкой Киева. "Таким образом, мы наполняем чашу весов для нашей собственной безопасности, для безопасности Европы и для безопасности Украины", - сказала министр.
В ЕС не принимают условий РФ
Сходное мнение высказал и глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно: "Для справедливого и долгосрочного мира необходимо, чтобы Украина продолжала получать безусловную поддержку ЕС, в том числе постоянную и предсказуемую финансовую поддержку". Сейчас, по его словам, вопрос в том, как подтолкнуть Россию к тому, чтобы она приняла первый шаг - прекращение огня, которое предложил президент Украины Владимир Зеленский, "и чтобы она сделала это шаг, не выдвигая условий".
В том, что касается прекращения огня, Россия владеет мячом, продолжила популярную спортивную аналогию глава внешнеполитического ведомства Финляндии Элина Валтонен, но при этом "нельзя допускать, чтобы Россия решала, каким будет игровое поле, кто судьи и каковы правила игры". По ее мнению, именно Москву необходимо вынудить пойти на уступки на переговорах с Киевом, потому что в противном случае это был бы недопустимый компромисс с международным правом и Уставом ООН.
"Искренние усилия президента Трампа по достижению мира не должны быть использованы Путиным для дальнейшего ослабления Украины и возвращения с агрессией в ближайшем будущем", - подчеркнула Валтонен. Она также считает, что цель должна заключаться в том, чтобы Россия прекратила свое вторжение, после чего можно будет провести переговоры о надежном и прочном мире.
"Ничего о Европе без Европы"
В Брюсселе настаивают, что эти переговоры не могут вестись без участия Европы, поскольку речь идет о ее безопасности и будущем. Внутренняя дискуссия о том, кто станет специальным представителем ЕС на потенциальных переговорах, продолжается, и пока возможные кандидатуры не называются.
В то же время спешки в этом вопросе в Брюсселе, похоже, нет. То, что происходит сейчас, - это "челночная дипломатия", говорит Кая Каллас. "Сейчас, как мы видим, стола переговоров пока нет, потому что Россия не садится за стол переговоров", - указала она на пресс-конференции, добавив, что встречи европейской стороны с американскими коллегами ведутся, и Брюссель доносит до сведения Вашингтона "свои опасения по поводу различных элементов, которые могут быть выдвинуты Россией" на переговорах.
На Совете ЕС по иностранным делам 17 марта прошла дискуссия об отношениях с США, однако министры предпочли посвятить ее теме таможенных пошлин.
Многомиллиардный план военной помощи Украине
Что касается инициативы Каллас о новой военной помощи Украине в 2025 году на сумму до 40 миллиардов евро, то конкретных решений по ней, как и ожидалось, на заседании совета принято не было. При этом известно, что большинство стран поддерживают этот план, однако считают его недостаточно технически проработанным. "Оборонная инициатива в размере 40 млрд евро получила широкую политическую поддержку. Конечно, сейчас дискуссия идет уже о деталях. На последнем заседании Европейского совета мы сформулировали, что нужно быстро продвигаться с этой инициативой, так что мы проделали еще некоторую работу в этом направлении", - сообщила Каллас.
Она также рассказала журналистам, что план не предполагает участия Венгрии, а рассчитан на вклад тех стран, которые хотят с ним работать. То есть дальнейшая военная помощь Европы Украине станет, по сути, крупной "коалицией желающих", как в случае с разными системами вооружений и боеприпасами.
Учитывая многочисленные вето Будапешта, у остальных 26 стран Евросоюза не было другого выбора. "Мы не можем стать заложниками одной страны, это действительно опасно, ведь речь идет об экзистенциальных интересах Европы", - заявил литовский министр Будрис. Глава МИД Польши Сикорский назвал Венгрию "бывшим союзником".
Буквально через два дня - 20 и 21 марта - лидеры стран Евросоюза вновь соберутся в Брюсселе и продолжат обсуждать тему войны в Украине и переговоров о прекращении огня.
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