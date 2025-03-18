Переговоры о прекращении огня: ЕС не верит Путину

"Ничего о Европе без Европы"

В Брюсселе настаивают, что эти переговоры не могут вестись без участия Европы, поскольку речь идет о ее безопасности и будущем. Внутренняя дискуссия о том, кто станет специальным представителем ЕС на потенциальных переговорах, продолжается, и пока возможные кандидатуры не называются.

В то же время спешки в этом вопросе в Брюсселе, похоже, нет. То, что происходит сейчас, - это "челночная дипломатия", говорит Кая Каллас. "Сейчас, как мы видим, стола переговоров пока нет, потому что Россия не садится за стол переговоров", - указала она на пресс-конференции, добавив, что встречи европейской стороны с американскими коллегами ведутся, и Брюссель доносит до сведения Вашингтона "свои опасения по поводу различных элементов, которые могут быть выдвинуты Россией" на переговорах.

На Совете ЕС по иностранным делам 17 марта прошла дискуссия об отношениях с США, однако министры предпочли посвятить ее теме таможенных пошлин.

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