С понедельника, 24 марта, в связи со строительными работами на пункте мобильности "Земитани" будет закрыто движение пешеходов по мосту Земитана, сообщили агентству LETA в Рижском самоуправлении.
На следующей неделе закроют движение пешеходов на Земитанском мосту
Остановки общественного транспорта в обоих направлениях на мосту также будут закрыты. Жителям предлагается пользоваться остановками у торгового центра Domina и на улице Чака по обеим сторонам моста.
Во время строительных работ будут демонтированы существующие бетонные лестницы со стороны центра у станции "Земитаны" и со стороны Пурвциемса у торгового центра Domina.
Движение пешеходов будет организовано по пешеходному мосту рядом с железнодорожной станцией Земитани.
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