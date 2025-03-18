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На следующей неделе закроют движение пешеходов на Земитанском мосту

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Пробка на мосту Земитана
Пробка на мосту Земитана Фото: Īriss Sviklis/LETA

С понедельника, 24 марта, в связи со строительными работами на пункте мобильности "Земитани" будет закрыто движение пешеходов по мосту Земитана, сообщили агентству LETA в Рижском самоуправлении.

Остановки общественного транспорта в обоих направлениях на мосту также будут закрыты. Жителям предлагается пользоваться остановками у торгового центра Domina и на улице Чака по обеим сторонам моста.

Во время строительных работ будут демонтированы существующие бетонные лестницы со стороны центра у станции "Земитаны" и со стороны Пурвциемса у торгового центра Domina.

Движение пешеходов будет организовано по пешеходному мосту рядом с железнодорожной станцией Земитани.

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