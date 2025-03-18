На следующей неделе закроют движение пешеходов на Земитанском мосту

Остановки общественного транспорта в обоих направлениях на мосту также будут закрыты. Жителям предлагается пользоваться остановками у торгового центра Domina и на улице Чака по обеим сторонам моста.

Во время строительных работ будут демонтированы существующие бетонные лестницы со стороны центра у станции "Земитаны" и со стороны Пурвциемса у торгового центра Domina.

Движение пешеходов будет организовано по пешеходному мосту рядом с железнодорожной станцией Земитани.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!