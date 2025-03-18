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Премьер-министр Ирландии раскритиковал Макгрегора за выступление в Белом Доме

Перевод: rus.tvnet.lv
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Фото статьи
Фото: Baltais nams/"X"

Суперзвезда смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме во время ирландского национального праздника Дня Святого Патрика.

На прошлой неделе, 12 марта, состоялась встреча Трампа и премьер-министра Ирландии Михола Мартина. Выступая перед журналистами, он назвал Макгрегора своим любимым ирландцем. Ранее боец смешанных единоборств был на инаугурационном балу нового президента США. Трамп пригласил бойца в Белый дом 17 марта на День Святого Патрика

Перед встречей с президентом США Макгрегор принял участие в пресс-конференции, на которой ответил на вопросы журналистов. Ирландский боец выразил крайнюю враждебность по отношению к иммигрантам на своей родине.

36-летний бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), заявил, что "Ирландия стоит на пороге потери своей ирландскости", а "нелегальный иммиграционный рэкет" якобы "опустошает страну".

Он добавил, что приехал в США, чтобы "поднять эту проблему и осветить ее", а также услышать мнения Трампа относительно нелегальной миграции.

Ирландский премьер назвал заявления Макгрегора неправильными и такими, что "не отражают дух Дня святого Патрика или взгляды народа Ирландии".

Ирландский премьер назвал заявления Макгрегора неправильными и такими, что "не отражают дух Дня святого Патрика или взгляды народа Ирландии".

"Основой Дна святого Патрика является дух общности, гуманизма, товарищества и содружества. То, что сказал Макгрегор - неправильно и не отражает ни духа праздника, ни взглядов жителей Ирландии", - написал политик на своей странице в социальной сети.

Знаменитый ирландский боец в последние годы был замешан в ряде скандалов. Макгрегора судили за опасное вождение, насилие и изнасилование, а в Интернете ходят слухи о его возможной связи с мафией.

Звезда UFC в настоящее время находится под следствием по подозрению в сексуальном насилии, совершенном летом 2023 года, а в ноябре 2024 года присяжные Высокого суда Дублина признали его виновным в другом сексуальном преступлении.

36-летний Макгрегор - бывший чемпион самой престижной организации ММА - UFC - в лёгкой (70 кг) и полусредней (66 кг) весовых категориях. За свою карьеру он выиграл 22 боя из 28 (19 - нокаутом).

Хотя ирландец официально не завершил карьеру, он не дрался с 2021 года.

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