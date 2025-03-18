Суперзвезда смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме во время ирландского национального праздника Дня Святого Патрика.
Премьер-министр Ирландии раскритиковал Макгрегора за выступление в Белом Доме
На прошлой неделе, 12 марта, состоялась встреча Трампа и премьер-министра Ирландии Михола Мартина. Выступая перед журналистами, он назвал Макгрегора своим любимым ирландцем. Ранее боец смешанных единоборств был на инаугурационном балу нового президента США. Трамп пригласил бойца в Белый дом 17 марта на День Святого Патрика
Conor McGregor meets with President Trump in the Oval Office! 🇮🇪🍀🇺🇸 pic.twitter.com/xJB8ZauXAZ— The White House (@WhiteHouse) March 17, 2025
Перед встречей с президентом США Макгрегор принял участие в пресс-конференции, на которой ответил на вопросы журналистов. Ирландский боец выразил крайнюю враждебность по отношению к иммигрантам на своей родине.
36-летний бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), заявил, что "Ирландия стоит на пороге потери своей ирландскости", а "нелегальный иммиграционный рэкет" якобы "опустошает страну".
Он добавил, что приехал в США, чтобы "поднять эту проблему и осветить ее", а также услышать мнения Трампа относительно нелегальной миграции.
Ирландский премьер назвал заявления Макгрегора неправильными и такими, что "не отражают дух Дня святого Патрика или взгляды народа Ирландии".
Ирландский премьер назвал заявления Макгрегора неправильными и такими, что "не отражают дух Дня святого Патрика или взгляды народа Ирландии".
"Основой Дна святого Патрика является дух общности, гуманизма, товарищества и содружества. То, что сказал Макгрегор - неправильно и не отражает ни духа праздника, ни взглядов жителей Ирландии", - написал политик на своей странице в социальной сети.
St. Patrick’s Day around the world is a day rooted in community, humanity, friendship and fellowship.— Micheál Martin (@MichealMartinTD) March 17, 2025
Conor McGregor’s remarks are wrong, and do not reflect the spirit of St. Patrick’s Day, or the views of the people of Ireland.
Знаменитый ирландский боец в последние годы был замешан в ряде скандалов. Макгрегора судили за опасное вождение, насилие и изнасилование, а в Интернете ходят слухи о его возможной связи с мафией.
Звезда UFC в настоящее время находится под следствием по подозрению в сексуальном насилии, совершенном летом 2023 года, а в ноябре 2024 года присяжные Высокого суда Дублина признали его виновным в другом сексуальном преступлении.
36-летний Макгрегор - бывший чемпион самой престижной организации ММА - UFC - в лёгкой (70 кг) и полусредней (66 кг) весовых категориях. За свою карьеру он выиграл 22 боя из 28 (19 - нокаутом).
Хотя ирландец официально не завершил карьеру, он не дрался с 2021 года.
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