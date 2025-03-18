Премьер-министр Ирландии раскритиковал Макгрегора за выступление в Белом Доме

Ирландский премьер назвал заявления Макгрегора неправильными и такими, что "не отражают дух Дня святого Патрика или взгляды народа Ирландии".

"Основой Дна святого Патрика является дух общности, гуманизма, товарищества и содружества. То, что сказал Макгрегор - неправильно и не отражает ни духа праздника, ни взглядов жителей Ирландии", - написал политик на своей странице в социальной сети.

St. Patrick’s Day around the world is a day rooted in community, humanity, friendship and fellowship.



Conor McGregor’s remarks are wrong, and do not reflect the spirit of St. Patrick’s Day, or the views of the people of Ireland. — Micheál Martin (@MichealMartinTD) March 17, 2025

Знаменитый ирландский боец в последние годы был замешан в ряде скандалов. Макгрегора судили за опасное вождение, насилие и изнасилование, а в Интернете ходят слухи о его возможной связи с мафией.

Звезда UFC в настоящее время находится под следствием по подозрению в сексуальном насилии, совершенном летом 2023 года, а в ноябре 2024 года присяжные Высокого суда Дублина признали его виновным в другом сексуальном преступлении.

36-летний Макгрегор - бывший чемпион самой престижной организации ММА - UFC - в лёгкой (70 кг) и полусредней (66 кг) весовых категориях. За свою карьеру он выиграл 22 боя из 28 (19 - нокаутом).

Хотя ирландец официально не завершил карьеру, он не дрался с 2021 года.

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