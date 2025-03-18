Не слишком ли строги контролеры к подросткам в общественном транспорте?

Девочка вместе с друзьями зашла в транспорт и, разыскивая свободное место, забыла зарегистрировать э-талон. В тот момент к ней подошла контролер и попросила предоставить билет. Подросток признала, что, возможно, не зарегистрировала поездку, на что контролер резко ответила: "Ну и чего же ты тогда тут стоишь?"

Несмотря на то, что ее друзья успели зарегистрировать билеты, у девочки потребовали оплатить штраф в размере трех евро. Так как на счету у нее не было денег, она попросила разрешения позвонить матери, чтобы получить денежное перечисление, однако контролер отказалась ждать и сообщила, что если штраф не будет уплачен на месте, он вырастет до пяти евро. Когда оплатить штраф предложил одноклассник, контролер отказалась, указав, что "не ты должен платить - она должна платить".

Отец девочки рассказал, что она, приехав домой, была "вся в слезах".

Представитель предприятия Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане пояснила, что школьникам и пенсионерам самоуправление обеспечивает бесплатный проезд, однако поездку обязательно нужно регистрировать.

"Пока э-талон не зарегистрирован, мы не получим компенсацию. Ученикам начальной школы, которые еще только учатся системе, контролеры напоминают о необходимости регистрации, и их не высаживают. Однако подростки уже должна знать этот процесс, поэтому контролер может и оштрафовать", - пояснила Барташевича-Фелдмане.

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