Одинокое и опасное место. Ученые на базе в Антарктике просят спасти их… от коллеги

Как пишет Times, министр окружающей среды ЮАР Дион Джордж сообщил, что намерен лично поговорить с командой ученых.

«Сначала была словесная перепалка между руководителем группы и этим человеком. Потом ситуация ухудшилась, и затем он напал на руководителя экспедиции, применив физическую силу», — рассказал министр.

Дион Джордж говорит, что предварительное расследование показало, что человек, упомянутый в письме, вероятно, не имеет намерения немедленно осуществить какие-либо действия, которые бы представляли опасность для окружающих.

По его словам, министерство уже провело переговоры с партнерами в Норвегии или Германии — на случай, если потребуется немедленное вмешательство в ситуацию. У Норвегии и Германии есть базы в Антарктиде, расположенные относительно недалеко от Sanae IV.

Как пишет South Africa's Sunday Times, наиболее реальной выглядит эвакуация ученых на немецкую исследовательскую базу, которая находится приблизительно в 300 км от Sanae IV.

«Очень и очень одинокое место»

При этом министр отметил, что сами условия жизни на удаленной базе в Антарктиде способствуют ухудшению психического состояния членов группы.

«Вы можете себе представить, каково это — находиться в стесненных условиях, и люди действительно начинают нервничать. Это может сильно дезориентировать», — сказал Дион Джордж.