Кариньш: почему латвийцы в США голосовали за Трампа?

На вопрос, понимали ли латвийцы в США, что политика Трампа может представлять потенциальную угрозу безопасности Латвии, Кариньш ответил, что одни беспокоились об экономике, другие - о миграции.

"Интересно было бы понять, что сегодня думают латыши, голосовавшие за Трампа. Видите ли, голосуя за Трампа, вы получаете не только что-то одно, например, забор на границе с Мексикой, а весь комплект. Трамп - один из редких политиков, который делает то, что обещал перед выборами", - заключил Кариньш.

Бывший премьер признался, что сам никогда не мог представить, что США изберут такого президента, как Трамп, который, по его мнению, идет против нескольких основополагающих принципов Конституции.

Главный вопрос, по его словам, заключается в том, как долго Трамп сможет удерживать парламентское большинство. Более того, по мнению Кариньша, изменения могут произойти даже раньше, чем через два года, когда в США состоятся промежуточные выборы в Палату представителей Конгресса.

"Трамп говорит, что из-за тарифов могут возникнуть временные трудности. Но эти проблемы затронут не миллиардеров, а простых наемных работников, которые считают деньги. Если трудности затронут американцев среднего класса, недовольство будет очень велико. Однако если инфляция не окажется высокой и экономика США устоит перед тарифной политикой Трампа, дальнейшее развитие ситуации остается неясным. Опыт показывает, что ничто не вечно, и политический маятник качается из стороны в сторону", - сказал Кариньш.

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