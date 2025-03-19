В интервью программе The Ingraham Angle на телеканале Fox News Трамп, отвечая на вопрос журналистки о заявлениях кремлевских пропагандистских ресурсов, что Путин якобы выдвинул прекращение военной помощи Украине в качестве условия для полного прекращения огня, заявил, что этот вопрос в разговоре не поднимался.

"Думаю, что у нас был отличный разговор, он длился почти два часа. Мы говорили о многих вещах. […] Мы говорили о многом, но помощь не обсуждали", - подчеркнул глава Белого дома.

Кроме того, Трамп отметил, что США заинтересованы в природных ресурсах России.

"У них есть некоторые очень ценные для нас вещи, в том числе очень большие запасы редкоземельных ресурсов. У них много земли. А еще они имеют вещи, которые мы могли бы использовать, откровенно говоря, и которые могли бы использовать другие люди. Я думаю, что Россия хочет найти общий язык с Соединенными Штатами", - сказал Трамп.

Как сообщалось, в телефонном разговоре между Трампом и Путиным о прекращении огня в войне Москвы против Украины диктатор настаивал на том, что война может быть прекращена только в том случае, если Запад прекратит военную помощь и поставки разведданных Украине, говорится в заявлении Кремля.

Кроме того, Путин поставил условие более широкого прекращения огня, потребовав не допустить перевооружения Украины и остановить обязательную мобилизацию.

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