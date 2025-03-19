Видео "Летящий" по Густава Земгала гатве водитель BMW попрощался с правами

Следует отметить, что разрешенная на данном участке скорость движения составляет 70 км/ч, в связи с чем водитель нарушил разрешенную скорость движения более чем на 100 км/ч.

Правоохранители остановили водителя и он был привлечен к административной ответственности за превышение разрешенной скорости движения. Водителя оштрафовали на 1400 евро, а также лишили права управления транспортным средством.

Добавим, что за превышение разрешенной скорости движения более 70 километров в час применяется штраф для водителя транспортного средства в размере от 1400 до 2000 евро и лишается права управления транспортными средствами на срок от 12 до 36 месяцев.

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