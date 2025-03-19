Вчера, 18 марта, около 21:30 сотрудники Рижской Зиемельской управы Госполиции, выехав на вызов, зафиксировали некий автомобиль BMW, водитель которого в населенном пункте, в Риге, на Густава Земгала гатве, в направлении со стороны ул. Бривибас ехал со скоростью 180 км/ч.
Видео ⟩ "Летящий" по Густава Земгала гатве водитель BMW попрощался с правами
Следует отметить, что разрешенная на данном участке скорость движения составляет 70 км/ч, в связи с чем водитель нарушил разрешенную скорость движения более чем на 100 км/ч.
Правоохранители остановили водителя и он был привлечен к административной ответственности за превышение разрешенной скорости движения. Водителя оштрафовали на 1400 евро, а также лишили права управления транспортным средством.
Добавим, что за превышение разрешенной скорости движения более 70 километров в час применяется штраф для водителя транспортного средства в размере от 1400 до 2000 евро и лишается права управления транспортными средствами на срок от 12 до 36 месяцев.
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