Действительности не соответствует мнение, что в Латвию въезжает очень много иностранцев и большинство из них находятся здесь незаконно, сказала в среду на заседании парламентской комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества руководитель отдела миграции Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) Илзе Бриеде.
Должностное лицо PMLP: миф о массе нелегальных иностранцев в Латвии недостоверен
Комиссия после нескольких месяцев промежуточного этапа в очередной раз провела заседание по наблюдению за легальным пребыванием граждан третьих стран, в том числе студентов в Латвии. В Европейском союзе (ЕС) термином "третье государство" обозначают все страны, не являющиеся ни членами ЕС, ни странами Европейской экономической зоны.
Как отметил глава комиссии Гунарс Кутрис (СЗК), видимо, общество хочет видеть "более острые действия", поскольку все-таки около 10 000 граждан третьих стран учатся в Латвии, хотя, по словам председателя комиссии, большинство - "нормальные студенты", в том числе такие, которые подрабатывают курьерами.
Бриеде не отрицала, что понятен общественный интерес, поскольку за последние годы по сравнению с 30-летним прошлым ситуация с иностранцами изменилась. Сейчас и распределение государственной принадлежности переселенцев изменилось, и основной группой переселенцев являются граждане Индии и Узбекистана, которые внешне легко узнаваемы, и поэтому, возможно, у общества есть ощущение, что в Латвию въезжает очень и очень много иностранцев, и, по мнению общественности, вероятно, большинство из них пребывают здесь незаконно.
"Но это не так. Сейчас миграционная ситуация изменилась так, что как минимум в три раза увеличилось число лиц, въезжающих в связи с трудоустройством, если сравнивать с десятилетним прошлым. Кроме того, удвоилось число иностранных студентов. При этом добавились жители Украины", - подчеркнула Бриеде.
Всего сейчас в Латвии 132 000 иностранцев, из них 32 000 - жители Украины с видом на жительство.
Бриеде отметила, что PMLP в прошлом году аннулировала 977 видов на жительство с учетом отчисления лица из учебной программы. По ее мнению, это очень много. Она также пояснила, что в прошлом году в Латвию въехало и первые виды на жительство получили около полутора тысяч иностранцев.
Представители Министерства образования и науки (МОН) на заседании комиссии отметили, что в МОН сейчас начаты переговоры о возможности потенциального ограничения вузов, имеющих большое количество отказов в визах, принимать граждан третьих стран. В дискуссии о совершенствовании нормативного регулирования примут участие МВД, PMLP и вузы. По словам представителей МОН, вузы сигнализировали, что поддержали бы установление более высоких условий приема для граждан третьих стран.
На вопрос, следует ли в соответствии с политической установкой увеличивать или сокращать число студентов третьих стран, представители МОН не отрицали, что сейчас на государственном уровне нет отдельной стратегии, в которой на политическом уровне были бы определены приоритеты, а также определено, из каких зарубежных стран студентов планируется привлекать больше. Сейчас начата работа по созданию такой стратегии.
Как уже сообщалось, органы внутренних дел с января проводят усиленные проверки курьеров блюд и в ходе них выявили ряд нарушений, выяснило агентство LETA.
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