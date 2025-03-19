Должностное лицо PMLP: миф о массе нелегальных иностранцев в Латвии недостоверен

"Но это не так. Сейчас миграционная ситуация изменилась так, что как минимум в три раза увеличилось число лиц, въезжающих в связи с трудоустройством, если сравнивать с десятилетним прошлым. Кроме того, удвоилось число иностранных студентов. При этом добавились жители Украины", - подчеркнула Бриеде.

Всего сейчас в Латвии 132 000 иностранцев, из них 32 000 - жители Украины с видом на жительство.

Бриеде отметила, что PMLP в прошлом году аннулировала 977 видов на жительство с учетом отчисления лица из учебной программы. По ее мнению, это очень много. Она также пояснила, что в прошлом году в Латвию въехало и первые виды на жительство получили около полутора тысяч иностранцев.

Представители Министерства образования и науки (МОН) на заседании комиссии отметили, что в МОН сейчас начаты переговоры о возможности потенциального ограничения вузов, имеющих большое количество отказов в визах, принимать граждан третьих стран. В дискуссии о совершенствовании нормативного регулирования примут участие МВД, PMLP и вузы. По словам представителей МОН, вузы сигнализировали, что поддержали бы установление более высоких условий приема для граждан третьих стран.

На вопрос, следует ли в соответствии с политической установкой увеличивать или сокращать число студентов третьих стран, представители МОН не отрицали, что сейчас на государственном уровне нет отдельной стратегии, в которой на политическом уровне были бы определены приоритеты, а также определено, из каких зарубежных стран студентов планируется привлекать больше. Сейчас начата работа по созданию такой стратегии.

Как уже сообщалось, органы внутренних дел с января проводят усиленные проверки курьеров блюд и в ходе них выявили ряд нарушений, выяснило агентство LETA.

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