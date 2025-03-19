Financial Times: ЕС исключил США, Великобританию и Турцию из фонда перевооружения в €150 млрд

Планируемый фонд по закупке оружия будет доступен только предприятиям оборонной промышленности ЕС и предприятиям из третьих стран, подписавшим оборонные соглашения с блоком, сообщили в среду официальные лица.

Это также не включит усовершенствованные системы вооружений, в отношении которых третьи страны имеют право разработки, что является ограничением на их разработку или использование определенных компонентов, либо контроль за их возможным использованием, пояснили должностные лица.

Это исключало бы американскую платформу противовоздушной и противоракетной обороны Patriot, выпускаемую оборонной компанией RTX, и другие системы вооружений США, в отношении которых Вашингтон имеет ограничения по поводу того, где они могут быть использованы.

Такая политика является победой для Франции и других стран, которые потребовали от оборонных инвестиций на континенте использовать подход к закупке произведенного в Европе, учитывая вызванные президентом США Дональдом Трампом опасения относительно долгосрочной надежности США как оборонного партнера и поставщика, сообщает издание.

Не менее 65% стоимости продуктов должно быть потрачено в ЕС, Норвегии и в Украине.