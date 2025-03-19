Производители оружия США, Великобритании и Турции не будут включены в новое оборонное финансирование Евросоюза (ЕС) в размере 150 миллиардов евро, если эти страны не подпишут соглашения по обороне и безопасности с Брюсселем, сообщает газета Financial Times.
Financial Times: ЕС исключил США, Великобританию и Турцию из фонда перевооружения в €150 млрд
Планируемый фонд по закупке оружия будет доступен только предприятиям оборонной промышленности ЕС и предприятиям из третьих стран, подписавшим оборонные соглашения с блоком, сообщили в среду официальные лица.
Это также не включит усовершенствованные системы вооружений, в отношении которых третьи страны имеют право разработки, что является ограничением на их разработку или использование определенных компонентов, либо контроль за их возможным использованием, пояснили должностные лица.
Это исключало бы американскую платформу противовоздушной и противоракетной обороны Patriot, выпускаемую оборонной компанией RTX, и другие системы вооружений США, в отношении которых Вашингтон имеет ограничения по поводу того, где они могут быть использованы.
Такая политика является победой для Франции и других стран, которые потребовали от оборонных инвестиций на континенте использовать подход к закупке произведенного в Европе, учитывая вызванные президентом США Дональдом Трампом опасения относительно долгосрочной надежности США как оборонного партнера и поставщика, сообщает издание.
Не менее 65% стоимости продуктов должно быть потрачено в ЕС, Норвегии и в Украине.
Страны ЕС не смогут тратить деньги на продукты, "если возможен контроль в отношении использования или цели этого оружия", сказал чиновник, отметив, что "это была бы реальная проблема, если бы приобретенное странами оборудование нельзя было использовать из-за возражений какой-либо третьей страны".
Великобритания активно лоббировала, чтобы быть включенной в эту инициативу, особенно учитывая ее ключевую роль в европейской "коалиции заинтересованных сторон", целью которой является укрепление обороноспособности континента. Оборонные предприятия Великобритании, в частности BAE Systems и Babcock International, тесно интегрированы в оборонные отрасли стран ЕС, таких как Италия и Швеция.
Переговоры между Лондоном и Брюсселем по оборонному соглашению начались, но они застряли из-за требования заключить более широкий договор между ЕС и Великобританией, который также включал бы такие спорные вопросы, как право рыбной ловли и миграция, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении Financial Times.
В газете отмечается, что исключение Великобритании и Турции создало бы проблемы крупнейшим европейским оборонным предприятиям, имеющим тесные связи с производителями или поставщиками на этих рынках.
На просьбу прокомментировать позицию Лондона относительно положений нового фонда ЕС, во вторник одно британское должностное лицо сказало, что Великобритания "готова сотрудничать в сфере европейской обороны в интересах более широкой европейской безопасности, чтобы предотвратить раздробленность европейских оборонных рынков и создать юридические структуры, которые позволят странам-участницам сотрудничать с третьими странами".
Это вызвало заметную обеспокоенность в оборонной отрасли Великобритании. Один высокопоставленный внутренний эксперт оборонной отрасли Великобритании сказал, что это вызывает "серьезную озабоченность", добавив, что "мы видим огромные возможности, и правильно, что Великобритания считается частью Европы".
Предыдущие попытки Франции ограничить расходы предприятий ЕС на оборону встретили жесткое сопротивление со стороны таких стран, как Германия, Италия, Швеция и Нидерланды, которые имеют тесные связи с производителями оборонной отрасли за пределами ЕС.
Предложение должно быть одобрено большинством стран ЕС.
План предусматривает использование странами ЕС займов на изделия, в которых использованы детали из Норвегии, Южной Кореи, Японии, Албании, Молдовы, Северной Македонии и Украины, сообщили должностные лица.
Еврокомиссия представила европейский план перевооружения ReArm Europe. Это пакет в 800 млрд. евро, предусматривающий, что большая часть этих средств поступила бы из большей гибкости, которую ЕС предоставляет странам-участницам в отношении фискальных правил, увеличивая расходы на оборону, пояснил еврокомиссар по экономике и продуктивности, реализации и упрощению Валдис Домбровскис.
На дополнительном уровне ЕС предусмотрен пакет займов на 150 миллиардов евро, которые страны-участницы смогут привлечь для финансирования оборонных проектов. Наряду с этим предусмотрена большая гибкость в использовании средств фондов ЕС на оборонные цели.
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