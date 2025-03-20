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Зеленский: Украина получила новые истребители F-16 (1)

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Истребитель F-16
Истребитель F-16 Фото: AP/Scanpix

Украина получила еще несколько истребителей F-16 четвертого поколения производства США, сообщил в среду президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНИАН.

"В Украину прилетели дополнительные F-16. Это хорошая новость", - сказал Зеленский в ходе видеоконференции с журналистами.

Однако президент не назвал точное количество истребителей, которые усиливают возможности украинских воздушных сил, и не уточнил, из какой страны они прибыли.

Зеленский также прокомментировал сообщение России о том, что над Сумской областью был сбит один истребитель F-16.

"Россияне соврали, что сбили F-16. Ложь! Никто не сбивал F-16! Наоборот, несколько самолетов F-16 прилетели в Украину", - сказал Зеленский.

Как уже сообщалось, Украине истребители F-16 поставляют несколько стран, среди которых Дания и Нидерланды. В начале февраля Украина получила партию F-16 из Нидерландов.

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