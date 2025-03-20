Латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис стал десятым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), набравшим 900 блоков и 900 трехочковых бросков в регулярном чемпионате.
ВИДЕО ⟩ Порзиньгис добился уникальных статистических показателей в истории НБА
Во вторник латвийский баскетболист помог "Бостону" одержать победу над "Бруклином" (104:96). Порзиньгис сделал дабл‑дабл, забив 25 очков при 13 подборах. Также на его счету три блок‑шота, три передачи и перехват.
Этот матч стал для Кристапа первым после травмы - до этого Порзиньгис пропустил 8 матчей из-за респираторной инфекции.
Аналитик "Бостона" Бобби Кривицки сообщает, что латвийский баскетболист с 900 блок-шотами, накопленными в регулярном сезоне НБА, занимает 15-е место среди баскетболистов выступающих в лиге в данный момент.
За свою карьеру Порзиньгис реализовал 926 трехочковых бросков.
Теперь он входит в элитный клуб игроков, которые сочетают умение блокировать броски с точными трехочковыми бросками. В этот список также входят Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Дирк Новицки и Скотти Пиппен.
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